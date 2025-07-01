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文化老司機請上車！走進水裡的城市記憶 台灣文博會「祕境走讀」7/4開搶

2025/07/01 20:20

「有河之靈」透過文化多樣性的水神靈傳說，描繪出水自然信仰的精神性。（文化部提供）「有河之靈」透過文化多樣性的水神靈傳說，描繪出水自然信仰的精神性。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會將於8月2日至11日於台北松山文創園區及南港展覽館登場，年度主題定為「水風景」，以台灣高山雲霧、淺山飛瀑到城市水道為靈感，展現從自然水脈到文化生態的千層風貌。主題概念由南美館館長龔卓軍擔任總顧問，與彭雅倫、柯智豪共同策劃，企圖從水出發，打開關於台灣文化韌性的集體感知。

今年文博會以「水風景」為策展主題，邀集策展顧問龔卓軍與彭雅倫、柯智豪共同規劃「接海之島」「穿霧之境」「有河之靈」「台灣萬水」等四大展區，並選入多件呼應水文化的代表作品，包括齊柏林團隊的《共森》與《映河》、以莉高露的《女人島》、反映產業記憶的《茶金》與《鹽選島之味》，以及《大佛普拉斯》、《河流》、《男人與他的海》等，以影像、書寫與聲音，喚醒台灣人與水共生的集體記憶。此外，《台灣媽祖曆》《台灣妖怪百寶圖》等創作，則從信仰與想像切入，讓「水」不只是一種自然元素，更是一種文化記憶的載體。

「台灣萬水」讓展覽不僅是物件的陳列，更是一場關於水與人、地域與記憶之間關係的文化探索。（文化部提供）「台灣萬水」讓展覽不僅是物件的陳列，更是一場關於水與人、地域與記憶之間關係的文化探索。（文化部提供）

民眾若想更進一步「親身」走進水的脈絡，千萬別錯過今年新增的「水路秘境走讀」活動。活動將自8月2日至10日於兩大展區展開，由文化工作者實地導覽，從松山、南港的都市水線出發，走進歷史與地景、回望城市水文與文化的深層關聯，活動將於7月4日開放報名，共計舉辦6場，每場名額有限，額滿為止。

無論是設計師、觀光客還是文化老司機，都不容錯過這場從「水」出發的文化探索之旅。活動詳詢2025台灣文博會官網（https://creativexpo.tw/zh-TW）。

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