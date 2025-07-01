在藝術中遇見大自然 桃園兒美館與新加坡共製兒童藝術特展

桃園市長張善政（中）、新加坡國家美術館CEO暨館長陳維德（右2）等人出席「在藝術中遇見大自然」兒童藝術特展開幕式。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市立美術館首次攜手新加坡國家美術館，共同策劃推出跨國兒童藝術特展「在藝術中遇見大自然」，7月2日起至11月9日登場，以「自然、環境、生態、永續」為核心，邀集來自台灣與新加坡的5位藝術家聯手創作，透過互動裝置、聲音影像、五感體驗與沉浸式空間，為兒童打造具啟發性與參與感的藝術體驗，營造適合親子放鬆停留的場域外，更透過作品傳達對自然生態及瀕臨絕種動物的保育觀念，引導觀展民眾深化人與自然之間的理解與反思。

桃園市長張善政（右8）、新加坡國家美術館CEO暨館長陳維德（右7）偕參展藝術家等人一同出席「在藝術中遇見大自然」兒童藝術特展開幕式。（記者李容萍攝）

此特展由新加坡國家美術館教育策展人陳永慧、曾麗明、汪婷婷與桃美館機構策展人熊芃共組策展團隊，邀請新加坡藝術家祖．馬哈茂德、陳紫曦、蘇鈺雄，以及台灣藝術家陳伯義、許雁婷，共同為兒童打造具啟發性與參與感的藝術體驗，引導觀眾透過五感探索與想像，重新思考人與自然的關係。

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「在藝術中遇見大自然」兒童藝術特展展出「一片、兩片、三片風景」展區照。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政今（1）日出席開幕式表示，這是桃園兒美館開館1年多以來首度辦理國際美學展覽，取材自桃園與新加坡兩地的自然風景，策展人以桃園地區的水體、河流為主題，在欣賞藝術的同時，也可以感受到桃園的這些河流的美麗，期望藉由這場跨國館際的合作，讓國人及新加坡民眾從藝術視角出發，感受雙城的文化底蘊與自然之美。

張善政提到，國際合作展覽並非一蹴可幾，市府歷時逾1年籌備「在藝術中遇見大自然」特展，展期長達4個多月，預計明年4月移展至新加坡國家美術館，期盼這個展覽可以帶動桃園和新加坡兩地在文化藝術上的交流。

「在藝術中遇見大自然」兒童藝術特展展出「河走過的地方」。（記者李容萍攝）

新加坡國家美術館CEO暨館長陳維德指出，「在藝術中遇見大自然」特展是學習和交流的重要平台。透過藝術家創作、策畫沉浸式體驗並利用互動裝置，激發孩子的創意、想像力及創造力。同時希望孩子們以多元角度及方式體會大自然，並在觀展後，能更了解藝術及文化，進一步提升環境保護意識，為守護大自然盡一份心力。

「在藝術中遇見大自然」兒童藝術特展展出「平靜的森林」。（記者李容萍攝）

甫到任的桃園市立美術館長林詠能則說，展覽期間，兒美館規劃一系列親子教育推廣活動，包含織品創作體驗、田野走讀、聽聾共導、共創作坊與繪本講座等，讓參觀展覽的大小朋友可透過實際參與，深入感受自然與藝術的連結。

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