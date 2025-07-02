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這10本書正在改變我們的腦！博客來上半年排行榜 藏3個2025閱讀真相

2025/07/02 06:00

博客來2025上半年新書暢銷榜TOP10。（博客來提供）博客來2025上半年新書暢銷榜TOP10。（博客來提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕博客來近日公布「2025上半年新書暢銷榜TOP10」，由《張忠謀自傳全集（上、下冊）》強勢登頂、雙書同榜，AI教主黃仁勳傳記《黃仁勳傳》與《輝達之道》也分別奪下第5與第9，顯示全球政經震盪與AI科技浪潮下，讀者渴望向關鍵人物取經的熱度居高不下。2025年上半年閱讀市場觀察，暗藏的３個閱讀真相是「巨人思維」、「世代覺醒」、「漫畫黃金年代」。

《你的人生，他們六個說了算！：決定你一生的六種物質》為博客來新書暢銷榜TOP6。（博客來提供）《你的人生，他們六個說了算！：決定你一生的六種物質》為博客來新書暢銷榜TOP6。（博客來提供）

博客來指出，現象級焦點之一，是企業巨頭的魅力席捲書市。《張忠謀自傳全集》從半導體創業歷程、經營哲學到台灣近代經濟史，都成為讀者爭相探索的重點；而全球第一本授權出版的《黃仁勳傳》，則用7大人格特質帶讀者直擊NVIDIA傳奇崛起路徑。讀者不再只看投資書，而是透過「人物傳記」掌握趨勢、想像未來，閱讀品味升級。

在Z世代與後疫情時代交錯影響下，「世代焦慮」成為熱賣主題。名列TOP2的《失控的焦慮世代》，從智慧型手機如何重塑青少年社交與心理發展切入，擊中親子與教育關鍵群。《你的人生，他們六個說了算！》則以腦科學為切點，解釋激素如何形塑行為與情緒，獲蔡康永推薦入榜TOP6。這些書反映出當代人不只關心世界如何變，也在學著理解自己如何被改變。

《膽大黨 18 （首刷限定版）》為博客來新書暢銷榜TOP7。（博客來提供）《膽大黨 18 （首刷限定版）》為博客來新書暢銷榜TOP7。（博客來提供）

漫畫則是不可忽視的亮點。TOP100榜單中高達30本為漫畫作品，年增幅近六成。除了《膽大黨18》、《SPY×FAMILY 14》等IP續作穩居高位，更可見GL題材《我在意的對象並不是男人》等分眾創作竄出。漫畫從娛樂讀物轉型為情感出口與文化共鳴場，讀者結構年輕化、喜好分眾化趨勢愈發明顯。

此外，博客來同步啟動「圖書30週年慶」，至9月8日前多項新書折扣優惠、限量贈品與作者親簽版熱賣中，包括村上春樹、侯文詠、松本大洋、蔡康永等話題作皆推出獨家加碼，線上閱讀熱潮持續發燒。

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