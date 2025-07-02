聲樂家傻眼！ 備受期待歌劇音樂會女主角撞名「仙塔」律師

《飛行的荷蘭人》男女主角，由德英混血男低音賽門．貝利（右）飾「荷蘭人」，波蘭女高音伊沃娜．索博特卡飾「仙塔」。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團今年樂季壓軸，將於下週呈獻華格納《飛行的荷蘭人》歌劇音樂會，沒想到劇中女主角「仙塔」，竟撞名捲入詐騙案的網紅律師，引發討論。

網紅「仙塔律師」捲入靈骨塔詐騙案，新聞在1日之間登上熱搜榜。許多讀到相關新聞的音樂圈人士覺得「仙塔律師」怎麼有點耳熟？直到有位聲樂家在臉書貼文寫道「那個跟黑道勾結的網紅律師，居然叫仙塔，Senta!!!!!」大家恍然大悟，有人覺得好笑，有人嘆「頓時有陰影」，有人則認為「當他是幫忙宣傳」。

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其實，《飛行的荷蘭人》劇中的「仙塔」可愛多了。該劇描述幽靈船長「荷蘭人」受到詛咒，每7年才能上岸一次，只能在無盡的飄泊中苦尋真愛以獲得救贖。挪威水手的女兒「仙塔」向「荷蘭人」宣示愛意，後因被誤會對感情不貞而毅然投海，卻因此救贖了「荷蘭人」的靈魂。

台灣難得演《飛行的荷蘭人》，很多歌劇迷相當期待，NSO音樂總監準．馬寇爾表示，此作是華格納邁入成熟期的關鍵之作，其大膽革新的主題動機與曲式結構，奠定獨樹一幟的美學風格。此劇法國導演尚米歇爾‧克奇則指出，《飛行的荷蘭人》是一部精彩的德國歌劇，在音樂饗宴之外，更深入探討人性與愛的課題。

而將擔綱演出「仙塔」的波蘭女高音伊沃娜．索博特卡則說明，這個角色非常浪漫，這部作品描繪了人生中的掙扎與愛情的複雜心境，如何在困境中堅持信念、尋找救贖，是一段非常珍貴的歷程。

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