有客來尞、Taipei同歡吧！客家劇團與管弦樂團走進社區

北市客委會邀集多組客家藝文團隊深入各社區，呈現豐富多元的客家文化樣貌，讓客家藝文走進社區。（台北市客委會提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市客委會今年自7月5日起至9月28日，將於台北市12個行政區舉辦12場「客家藝文活動社區巡迴展演」，邀集多組客家藝文團隊深入各社區，透過多樣的表演形式，呈現豐富多元的客家文化樣貌，讓客家藝文走進社區、貼近民眾生活。

首場活動將於5日在信義區五全里永吉公園舉辦，由「蘋果劇團」以歌舞劇的形式，演出《嬌滴滴與髒兮兮》，帶領大、小朋友一起進入美麗的森林裡和可愛的動物尋找水精靈。6日則在北投區振華里裕民一路40巷及裕民二路33巷口演出，由「打勾勾劇團」帶來《客家星球大作戰》，讓小朋友從中學會追求真理與正義的同時，了解同理心和尊重的價值。19日在松山區東榮里松榮公園，由「海波兒童劇團」結合客語重新詮釋經典故事「花木蘭」，讓大家認識花木蘭代父從軍的勇敢與智慧，到最終守護國家的精采旅程演出。20日在中山區中山里中安公園，由「SHOW影劇團」演出《風箏》，融合客庄風景與傳統，從中體驗客家文化的溫度與記憶，讓觀眾在故事中重新與客家文化連結。

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本次參與演出的團隊，包含「銀河谷音劇團」，將以溫馨幽默、寓教於樂的風格，將客語元素融入戲劇創作，透過角色對話，讓小朋友在觀劇過程中自然地接觸客家語言與文化；「自然而然劇團」結合客家及環境教育的系列劇場演出，賦予客家新意；「鞋子兒童實驗劇團」從孩子的視角出發，並結合生活經驗，將傳統素材轉化為活潑生動的劇碼；「龍潭愛樂管弦樂團」將客家歌謠與傳統弦樂融合，把客家文化轉化為耳熟能詳的音樂，打造高品質的客家音樂饗宴，帶進社區。此外，本次活動也邀請「蘋果劇團」、「打勾勾劇團」、「海波兒童劇團」、「SHOW影劇團」、「咚咚舞蹈團」、「采風樂坊」、「好玩的劇團」及「奇岩室內樂團」等優秀團隊一同演出，為活動增添更多創意與活力。

詳細活動資訊可上北市客委會官網（https://hac.gov.taipei/）或臉書搜尋「臺北客家」粉絲團追蹤最新消息及動態。除了精彩的節目以外，現場結合客家紅粄吊飾體驗、品嘗客家美食及體驗客家念謠丟沙包，更準備摸彩活動，讓參與民眾有機會把多項好禮帶回家，邀請大家一起同樂。

北市客委會邀集多組客家藝文團隊深入各社區，呈現豐富多元的客家文化樣貌，讓客家藝文走進社區。（台北市客委會提供）

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