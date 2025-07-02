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台南風神廟古蹟保護 面臨新建民宿挑戰

2025/07/02 14:28

市定古蹟風神廟前方的接官亭石碑坊。（記者洪瑞琴攝）市定古蹟風神廟前方的接官亭石碑坊。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區舊城區，易面臨新、舊建築交錯，衝擊天際線與文化資產保護問題，市定古蹟風神廟是全台灣現存唯一一間主祀風神的廟宇，又處於五條港歷史區域，地方傳出廟宇後方私有地將興建5樓民宿，引發廟方與文化界反彈聲浪，市府則強調依文資法與都審嚴格把關。

風神廟是全台唯一主祀風神的廟宇。（記者洪瑞琴攝）風神廟是全台唯一主祀風神的廟宇。（記者洪瑞琴攝）

據地方傳說，風神廟是「黑龜穴」所在，庇蔭地靈人傑，一旦土地開發，恐有「龜背斷脈」廟基受損危機。廟方指出，早年風神廟老廟建築無地基，且與後方僅一牆之隔，若新建築一旦開挖打地基，難保風神廟不會受到威脅，施工過程更潛藏廟體受損風險，「風神廟是古蹟，文化資產保護是誰的責任？」不該視為一般建築開發案，更應該以文化高度看待舊城區所面臨的困境與隱憂。

南市副市長葉澤山表示，業主相關設計必須送文資處審查，業主也很配合送審，審查小組有給意見，業主修正後仍會再審，然後再送大會審查，都發局亦有都審部分，例如建築高度會不會太高？或建築形式對整個城市風貌、景觀有沒有影響，這都是都審的權責所在，還有工務單位審核施工計畫是否會造成鄰損，市府將會非常嚴謹、妥善的層層把關，做到文化資產的保護。

風神廟後方私有地（圖右）傳將蓋民宿，引發地方憂慮。（記者洪瑞琴攝）風神廟後方私有地（圖右）傳將蓋民宿，引發地方憂慮。（記者洪瑞琴攝）

至於五條港歷史區域水文，南市文化局表示，業主在建造審查的時候，必須附上基地鑽探資料，因為目前為止，業主只是申請拆除執照而已，還沒有說要申請建造，但是在申請建照的時候，就必須附鑽探資料，屆時就可顯示跟五條港水文之間關係。此外，建築必須盡量往基地裡面退，跟風神廟保持足夠的安全距離，地基結構系統，亦須在文資專家建議上去衡量思考跟古蹟的關係。

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