媒體人、作家彭歌辭世享嵩壽100歲 從筆政新聞到文學創作

資深媒體人、作家彭歌於6月30日辭世享嵩壽100歲。（文訊雜誌提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕中華民國筆會前會長、作家彭歌（本名姚朋）於6月30日辭世，享嵩壽100歲。中華民國筆會證實此一消息，文化界多方表達哀悼，緬懷其於文學、新聞及文化評論上的深遠影響。

彭歌1926年1月8日生於天津，1949年來台，歷任《台灣新生報》副社長兼總編輯、《中央日報》社長、中華民國筆會會長、《香港時報》董事長，亦曾任教於政治大學、台灣大學與師範大學等高等院校。他長期關注新聞媒體與文學發展，其文字風格溫厚深刻，為人敬重。

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彭歌學養深厚，持有政治大學新聞系碩士、國防研究院結業證書、美國南伊利諾大學新聞研究所碩士、伊利諾大學圖書館學碩士等學歷。除新聞評論與散文，他亦涉足小說創作，題材涵蓋其於中國大陸20多年的生活經驗與金馬地區歷史風貌。

自1968年起，他在《聯合報》副刊開設「三三草」專欄，評論書籍與西方出版現象，為台灣讀者介紹大量文學與思想脈絡，深具時代影響力。他曾以〈不談人性，何有文學〉一文主張「人性才是文學真正的本質」，呼籲以溫厚心情關懷世變、以犀利筆鋒剖析時局，在1970年代「鄉土文學論戰」中引起廣泛討論。

彭歌生前獲頒中國文藝獎章、中山文藝獎、國家文藝獎及第3屆星雲真善美新聞傳播獎終身成就獎，其著作豐富堪稱等身，長篇小說包括《落月》等6本，中篇《歸人記》等3本，短篇《道南橋下》等9本，另有散文集《一夜鄉心》、《三三草》、《成熟的時代》等46本，論述集《文學與社會》等9本，傳記與譯作共計超過80餘種。他亦曾翻譯《積極思想的驚人效果》《改變歷史的書》、《天地一沙鷗》等作品，為文學與知識傳播留下珍貴資產。

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