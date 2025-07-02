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後龍好望角音樂節7/12登場 歌后魏如萱與5組人氣樂團獻唱

2025/07/02 14:34

後龍好望角音樂節7/12登場，歌后魏如萱與5組人氣樂團獻唱。（記者蔡政珉攝）後龍好望角音樂節7/12登場，歌后魏如萱與5組人氣樂團獻唱。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮好望角為地方重要風景區，為持續推動觀光，後龍鎮公所繼去年後再度舉辦後龍好望角音樂節，備受期待的好望角音樂節今年將於7月12日登場，並邀請金曲歌后魏如萱與5組人氣樂團獻唱，卡司堅強。

後龍鎮公所去年首度舉辦好望角音樂節，邀請告五人、宇宙人、 沁樂團、怕胖團、P!SCO等5支樂團及歌手魏嘉瑩接力演出，吸引大批民眾，車輛停滿好望角及周邊停車場，包括好望角聯外道路也停滿車，更有不少年輕人騎機車前往，人潮塞爆好望角，後龍鎮公所今年以「一起衝後龍」為主題，邀請情侶，朋友、同學一起衝後龍好望角聽音樂。

後龍鎮公所表示，好望角音樂節去年大受歡迎，今年也邀請重量級卡司演出，包括人氣樂團麋先生、怕胖團、芒果醬、甜約翰、溫室雜草等，甫獲得第2次金曲獎華語最佳女演唱人的歌后魏如萱將壓軸演出，民眾可從夕陽聽到星空。

後龍鎮長謝清輝邀請大家「一起衝後龍」（記者蔡政珉攝）後龍鎮長謝清輝邀請大家「一起衝後龍」（記者蔡政珉攝）

由於已步入炎夏，後龍鎮長謝清輝也提醒民眾準備毛巾、帽子、扇子、防曬乳、礦泉水，也可以先到後龍鎮上購買後龍花生糖等在地名產補充體力，在音樂節當天下午4點一路嗨到晚間9點。

後龍好望角音樂節7/12登場，歌后魏如萱與5組人氣樂團獻唱。圖為交通資訊。（後龍鎮公所提供）後龍好望角音樂節7/12登場，歌后魏如萱與5組人氣樂團獻唱。圖為交通資訊。（後龍鎮公所提供）

由於去年停車位被停滿，後龍鎮公所今年安排接駁車，往返苗栗高鐵站、台鐵後龍站、台鐵龍港站等，苗33線、台6線（龍港車站前尖豐公路）沿線停車接駁；主會場開放機車、遊覽車並安排計程車停靠站，讓民眾「一起衝後龍」。

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