壯圍生活節星夜沙丘音樂會 李竺芯、萬芳登台夜唱

2025年壯圍生活節7月2日在台北舉辦宣傳活動。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025壯圍生活節邁入第7屆，其中「星夜沙丘音樂會」邀請知名歌手萬芳、剛抱回金曲獎三大獎的李竺芯演出。壯圍生活節還有藝術家駐地創作、藝術聚點、自行車輕旅行遊程，在壯圍沙丘生態園區舉行至明年2月28日。

壯圍生活節今（2）日在台北舉辦宣傳活動。今年以「阡陌縱橫沙海間」為主題，以老鷹俯瞰壯圍視角，帶民眾看太平洋擁抱灰色沙岸、阡陌水田的豐饒蘭陽平原。

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東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長游麗玉表示，舉辦夜間音樂會，希望讓民眾多留一晚，隔天起床後到海邊看日出，白天到園區觀賞藝術據點，或是選擇自行車輕旅行遊程，將生活節所有精采一次滿足。

「藝術家駐地創作」邀請2名藝術家，融合當地地景、人文元素創作。藝術家飛魚．瑪德諾．米斯卡擅長複合媒材戶外創作，藝術家陳依慧則擅長以竹編、樹枝、落葉等大地素材創作。兩人作品已於6月28日展出，將與歷年地景藝術展品展出至明年2月28日。

「星夜沙丘音樂會與沙丘市集」有4場，7月26日、27日、8月30日、31日，以水岸舞台結合地景藝術作品，搭配夜間光影打造展演舞台，並邀請知名歌手萬芳、剛拿下金曲獎最佳台語女歌手獎、最佳台語專輯獎、年度專輯獎的李竺芯演出，還有鄭宜農、溫蒂漫步、甜約翰、十鼓-手合鐵鼓樂團、無獨有偶工作室劇團也將登台表演。

「藝術聚點」有在地團體帶來手作DIY、展覽、影片講座等內容。「自行車輕旅行遊程」帶大家騎電動輔助自行車，拜訪體驗特色店家、社區、藝術聚點、地景藝術，有吃有玩，沿途欣賞海岸田園風景，最後再回到沙丘園區參加星夜沙丘音樂會。生活節詳情可至東北角觀光資訊網「壯圍生活節主題網」或臉書專頁「東北角之友」查詢。

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