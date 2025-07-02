風櫃國小閱讀達標獎勵 學生高空冒險超越自我

高空挑戰冒險，讓學生更堅定讀書精神。（風櫃國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕風櫃國小為獎勵全校學生在本學期成功達成閱讀目標，校長林妍伶帶領孩子們前往澎湖昇恆昌的「Go Star Challenge星探索」，展開一場寓教於樂的勇氣體驗，迎接他們暑期的第一哩路！

這場以「閱讀達標、勇氣挑戰」為主題的獎勵活動，不僅是對孩子閱讀努力的肯定，也是一堂精采生動的生命教育課程。從結合AR科技的互動攀岩、趣味十足的專注攀岩挑戰，到高達3.45公尺、設有9個關卡的高空步道，每一個設施都考驗著孩子們的身體協調力與心理勇氣。

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活動中，許多孩子一開始面對高空步道時顯得緊張、猶豫，但在老師與同儕的鼓勵下，逐步踏出穩健的一步步，不僅突破了心防，也跨越了自我設限。「雖然害怕，但我敢挑戰！」這句話，成為活動中最響亮的勇氣宣言。當然也有些孩子們無法克服心理的害怕踏上高台，這也沒有關係，我們可以之後等準備好了再來挑戰！

風櫃國小校長林妍伶表示：與學校老師們一起討論後為孩子們設計了這次的活動，希望透過這樣的體驗，讓孩子明白：「閱讀拓展了視野，而勇氣開啟了實踐的力量。」這次活動不僅是對閱讀成果的嘉許，更是鼓勵孩子們帶著信心與勇氣，迎向嶄新的學習旅程。

風櫃國小全校學期閱讀達標 ，校長林妍伶獎勵學生高空冒險挑戰。（風櫃國小提供）

活動最後，在孩子們驕傲的笑容與滿滿成就感中畫下句點，也為這個夏天揭開了充滿希望與挑戰的序幕。風櫃國小持續以多元學習與實踐體驗，培養學生面對未來的自信與能力。

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