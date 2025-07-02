「蝶翎飛舞在愛禮」 陳姵慈用藝術喚醒生活樂趣

陳姵慈舉行「蝶翎飛舞 在愛禮」蝶古巴特創作個展。（南市財稅局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕陳姵慈「蝶翎飛舞在愛禮」蝶古巴特創作個展，即日起在南市政府財政稅務局2樓藝文走廊展覽，展出的40件作品十分多元，有古典、神祕、奇幻、故事感、可愛風等主題，風格獨特。

蝶古巴特是來自歐洲百年的紙藝拼貼工藝，融合剪紙、構圖及塗層，每一件作品都注入創作者的情感與故事。陳姵慈擅長運用餐巾紙、月曆紙等不同材質的紙張，再搭配各式技法、蕾絲、木紋刷等多媒材拼貼成一幅幅美麗的作品。

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陳姵慈表示，作品中的「海灘ㄚ嬤」，講述3位時尚阿嬤在蔚藍海岸開懷大笑地大啖美食，享受美好人生，傳遞大家要抓住機會，在適當的時候享受生活中的樂趣。透過創作的每一幅作品，不一樣風格呈現的分享，希望民眾也能從中找到屬於自己的小故事。

陳姵慈個展「蝶翎飛舞在愛禮」，展期即日起至9月30日，地點在南市財稅局藝文走廊。

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