暑假好去處！桃園兒童藝術節推多元活動 週六登場

桃園兒童藝術節週六登場，涵蓋戲劇、音樂、舞蹈多元類型表演。（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025桃園兒童藝術節」將於本週六起連續兩個週六、日在桃園陽光劇場、龍潭運動公園舉行，活動結合戲劇、音樂、舞蹈等多元類型表演與文創手作、親子互動，主辦單位也規畫多項貼心設計，讓有特殊需求的兒童體驗活動，以落實藝術共融、平權參與；活動詳情請上「桃演本鋪」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/typerformanceart/）或活動官網（https://www.2025tycaf.com.tw）查詢。

2025桃園兒童藝術節活動，5、6日在桃園陽光劇場、12、13日在龍潭運動公園舉行，今年主題活動場次於兒童藝術市集收費手作專區，規畫「愛心專場」，請具特殊教育教學經驗的講師引導，提供身心障礙等特殊需求的孩子專屬課程，享半價優惠。

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今年也邀請以慢飛天使為主體的「新心劇團」，12日下午4點在龍潭運動公園帶來「慢飛大明星」演出，該節目將由4至5位慢飛天使、1位教練及2位專業演員共同演出，藉此讓觀眾更加深入認識慢飛天使，促進理解與尊重，為孩子樹立勇敢追夢的正向典範。

另主舞台區最前排設置兒童席位外，也保留無障礙觀演區域至開演前20分鐘，現場還規畫有「情緒安撫區」，內含桌椅、軟墊、水冷扇、玩具、小零食及飲水等，讓有需求的小朋友可以舒適的休息，充電後再出發。

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