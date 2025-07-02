自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

暑假好去處！桃園兒童藝術節推多元活動 週六登場

2025/07/02 14:55

桃園兒童藝術節週六登場，涵蓋戲劇、音樂、舞蹈多元類型表演。（文化局提供）桃園兒童藝術節週六登場，涵蓋戲劇、音樂、舞蹈多元類型表演。（文化局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕「2025桃園兒童藝術節」將於本週六起連續兩個週六、日在桃園陽光劇場、龍潭運動公園舉行，活動結合戲劇、音樂、舞蹈等多元類型表演與文創手作、親子互動，主辦單位也規畫多項貼心設計，讓有特殊需求的兒童體驗活動，以落實藝術共融、平權參與；活動詳情請上「桃演本鋪」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/typerformanceart/）或活動官網（https://www.2025tycaf.com.tw）查詢。

2025桃園兒童藝術節活動，5、6日在桃園陽光劇場、12、13日在龍潭運動公園舉行，今年主題活動場次於兒童藝術市集收費手作專區，規畫「愛心專場」，請具特殊教育教學經驗的講師引導，提供身心障礙等特殊需求的孩子專屬課程，享半價優惠。

今年也邀請以慢飛天使為主體的「新心劇團」，12日下午4點在龍潭運動公園帶來「慢飛大明星」演出，該節目將由4至5位慢飛天使、1位教練及2位專業演員共同演出，藉此讓觀眾更加深入認識慢飛天使，促進理解與尊重，為孩子樹立勇敢追夢的正向典範。

另主舞台區最前排設置兒童席位外，也保留無障礙觀演區域至開演前20分鐘，現場還規畫有「情緒安撫區」，內含桌椅、軟墊、水冷扇、玩具、小零食及飲水等，讓有需求的小朋友可以舒適的休息，充電後再出發。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應