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清大文學館發表寫實作家王默人傳記《錚骨刀筆書浮生》

2025/07/02 15:02

清大文學館發表寫實作家王默人傳記《錚骨刀筆書浮生》，校長高為元與王默人的遺孀一同發表。（記者洪美秀攝）清大文學館發表寫實作家王默人傳記《錚骨刀筆書浮生》，校長高為元與王默人的遺孀一同發表。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕寫實作家王默人傳記《錚骨刀筆書浮生》今天在清華大學發表。由王默人遺孀周安儀撰寫、清大出版社出版，記敘王默人的生命故事及與清華的情誼。周安儀也從美返台參與發表會，分享兩人攜手走過的生命歷程。清大校長高為元說，這不只是紀念一位作家，更感謝用筆為底層發聲的良知。王默人從新聞走入文學，一生寫小人物的悲喜、土地的變化，用文字承擔時代，用小說記錄真實。讓人相信文學可以很靜，但它的光，可以照得很遠。

清大文學館發表寫實作家王默人傳記《錚骨刀筆書浮生》。（記者洪美秀攝）清大文學館發表寫實作家王默人傳記《錚骨刀筆書浮生》。（記者洪美秀攝）

周安儀說，王默人當年白天跑新聞，晚上寫文章，文學才是他的理想，很高興王默人傳記發表，王默人周安儀文學館也加入台文館的文學家族，「我們要讓經典的文學活起來，成為世界舞台中心！」

王默人本名王安泰，1934年出生於湖北黃梅縣，13歲因戰亂輾轉到台灣。退役後在台灣師範學院旁聽自學，之後投入新聞界，1954年起以默人為筆名發表小說，書寫礦工、礦災等底層人物，1985年離台赴美，直到2011年清大台文所教授陳建忠指導研究生李勝吉以王默人為題進行研究，喚起外界對其作品的重視，也開啟王默人夫婦與清華的深厚連結，除在清華設立文學講座，並捐款興建文學館。更在2017年推薦他角逐諾貝爾文學獎，而王默人2020年在美離世。

清大台文所所長王鈺婷指出，王默人傳記以議題分章、而非傳統的線性記敘，且周安儀補述王默人離台後與文壇斷聯的歷程，讓讀者更了解王默人後半生，及周安儀與王默人的愛情、親情與文學志業。且文學館同步展出「隱世微光——王默人、周安儀，他們的作品與時代」常設展，收藏手稿、字畫、生活用品，書信、照片等珍貴史料。

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