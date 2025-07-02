培桂堂展洪瑞麟經典作品 人道精神與藝術價值的交融

洪瑞麟的速寫作品〈工作後浴場〉在浴室展出別有一番意境。（記者蔡宗勳 攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕礦工畫家洪瑞麟是台灣藝術史極具代表性的畫家之一，他走入礦坑，刻畫礦工的日常與勞動。筆觸簡練有力，卻蘊含深沉情感，畫中礦工兄弟彼此扶持，正是其筆下最動人的核心「同伴」精神。創會收藏洪瑞麟畫作的新港文教基金會這次精選其代表性作品在歷史建築培桂堂展出，即日起展至明年6月28日。縣長翁章梁今在開幕式表示，洪瑞麟的畫作很有生命力，令人感動，歡迎大家來欣賞媲美法國畫家米勒的洪瑞麟系列作品。

嘉義縣長翁章梁歡迎民眾踴躍前來感受藝術與人文的深刻對話。（記者蔡宗勳攝）

洪瑞麟1938年自日本學成返台後，前往瑞芳煤礦場工作，與礦工共同生活與勞動。洪親身下坑挖煤，以畫筆記錄礦場真實風景與礦工群像，長達35年。

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這次新港文教基金會與嘉義縣文化觀光局主辦的「洪瑞麟礦工系列作品展《同伴》」，包括基金會典藏16件彩墨紙本與礦工速寫、洪瑞麟家屬特別提供的1976年速寫〈工作後浴場〉，以及極為珍稀的1946年私人收藏油畫〈礦工萬仔〉。

策展人谷浩宇。（記者蔡宗勳攝）

策展人谷浩宇指出，這次展覽洪瑞麟的作品大多是其速寫手稿，最真實也最真切的自然的去反映他的心境，不是去炫耀或是去給人看我是個偉大的畫家，而是他每天最親近的同伴們的，例如礦工在林家的老宅裡展，乍看之下有甚麼意義嗎?我們拿礦工的主題來展是很有意義的，相信他不是只是一個符號，而是他的同伴他所關懷的人，這跟在老宅裡有男孩宿舍一樣，我們選的作品盡量符合每間房間的特質，值得細細品味。

策展人谷浩宇（右）說明礦工畫家洪瑞麟的作品特色。（記者蔡宗勳攝）

洪瑞麟礦工系列作品展《同伴》在新港培桂堂隆重開展。（記者蔡宗勳攝）

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