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台北藝穗節3大紀錄創新高 涼麵店、港式餐廳都能看表演

2025/07/02 16:20

2025台北藝穗節今（2）日舉辦開幕記者會，以「不要去想粉色綿羊」為主題，共計178組表演團隊、47個展演場域、866場次演出，寫下最多團隊、場域、場次的紀錄。（記者孫唯容攝）2025台北藝穗節今（2）日舉辦開幕記者會，以「不要去想粉色綿羊」為主題，共計178組表演團隊、47個展演場域、866場次演出，寫下最多團隊、場域、場次的紀錄。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕2025台北藝穗節今（2）日舉辦開幕記者會，將在8月23日到9月7日盛大展開，以「不要去想粉色綿羊」為主題，共計178組表演團隊、47個展演場域、866場次演出，寫下最多團隊、場域、場次的紀錄。今年藝穗節從單一舞台延伸到五大行政區，涵蓋士林、北投、大同、中山與信義，從港式餐廳、涼麵店、選物店都能看表演，最終突破實體限制，將表演帶上雲端，讓民眾無論身在何處，點開手機就能開啟沈浸式的演出。

藝穗節演出團隊「陳立婷」的節目《變裝起源》 。（記者孫唯容攝）藝穗節演出團隊「陳立婷」的節目《變裝起源》 。（記者孫唯容攝）

台北表演藝術中心指出，今年主題「不要去想粉色綿羊」由心理學的「白熊理論」為發想概念，當民眾愈壓抑、避免思考某些想法時，反而會讓人更頻繁地想起。未來會透過線上社群、KOL，結合線下的捷運、公車、街頭巷尾宣傳，希望由此概念形塑一場巨大的城市效應，讓生處在台北的每一個人，都會不由自主地想起「不要去想粉色綿羊」。

今年藝穗節舞台更從劇場延伸到城市角落，演出場地涵蓋士林、北投、大同、中山與信義等五大行政區，從婚紗界上的攝影棚、港式餐廳、鹿洞書坊等21個在地場域都化身成為表演舞台，讓藝術生根於日常生活之中，民眾不經意走進一處城市角落，就有機會欣賞別出新意的藝術演出。

藝穗節演出團隊「NOVA」的節目《墮落者輻射》 。（記者孫唯容攝）藝穗節演出團隊「NOVA」的節目《墮落者輻射》 。（記者孫唯容攝）

此外，演出團隊「本劇場」首度突破實體限制，攜手Chito趣淘應用程式，將表演帶上雲端，民眾只需要透過手機點擊，無論身在何處都能來場「無牆演出」，也可以結合實體場域，讓內容更多元；包含節目《我的哥哥叫徐慶蘭》則改編白色恐怖受難者曾梅蘭先生真實經歷，為尋找二哥槍決後的屍首，奔走數十年最終找到墓塚，同時也發掘264個受難者墓石，亦為六張梨政治受難者被發現的緣由。而節目《跳島》則是讓民眾運用家中不同空間，尋找到你心中的島嶼。

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