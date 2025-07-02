自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

衝上百萬！「翠玉白菜」分身差點笑出豬叫聲 故宮北院參觀人次創2025新高

2025/07/02 18:28

故宮吉祥物小翠欣賞「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」展出的雷諾瓦〈海灘上的人物〉。（故宮提供）故宮吉祥物小翠欣賞「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」展出的雷諾瓦〈海灘上的人物〉。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院北部院區參觀人次於今（2）日突破2025年第100萬名大關。故宮副院長余佩瑾攜手吉祥物「小翠」與「國寶犬」現身第2展覽館《從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展》入口，親迎第999,995名至第1,000,005名共11位幸運觀眾。其中，來自高雄的親子家庭楊先生一家成為第100萬位入館民眾。楊先生表示，這次特地為欣賞大都會名作展而來，對於成為幸運觀眾感到非常驚喜。他也提到，曾在故宮參觀奧塞美術館展覽，這回對梵谷、雷諾瓦等大師作品十分期待。故宮吉祥物小翠更帶領民眾欣賞「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」與「碁人弈事—古代圍棋文化」特展，喜悅活潑的模樣，彷彿讓人聽得到他的笑聲。

故宮副院長余佩瑾（中）致贈禮物給第100萬觀眾。（故宮提供）故宮副院長余佩瑾（中）致贈禮物給第100萬觀眾。（故宮提供）故宮副院長余佩瑾（前排左4）迎接第999,995名至第1,000,005名共11位觀眾，合影留念並致贈紀念品。（故宮提供）故宮副院長余佩瑾（前排左4）迎接第999,995名至第1,000,005名共11位觀眾，合影留念並致贈紀念品。（故宮提供）

為迎接盛夏觀展熱潮，故宮更祭出雙館聯票優惠，觀眾可同時參觀北部院區的正館與第2展館。《從印象派到現代主義》展覽集結38位歐美藝術巨匠名作，包括高更、塞尚、馬蒂斯、畢卡索等經典作品，帶來跨越百年的西方藝術之旅。第1展覽館，將推出兩檔重點展覽。《碁人弈事－古代圍棋文化》聚焦古人圍棋活動與博弈文化，展品涵蓋六博、雙陸與象棋等傳統遊戲，適合暑期親子共同參與。另外亦有《絕對．好字－院藏對聯選萃》展出近年故宮典藏與捐贈之對聯書法佳作，依書體分為篆、隸、草、行、楷5類，完整呈現書法風格演變。

此外，故宮百年院慶以「故宮100+」為主題，象徵歷久彌新、持續邁進。近期並啟動「故宮百年 一瞬留影－尋寶記」照片募集活動，邀請民眾投稿與故宮的回憶影像，活動自即日起至9月15日止，參與者有機會獲得科技與文創獎品。同時，2026年故宮名畫大月曆也已開放超早鳥預購至7月31日。詳詢故宮網站。

故宮吉祥物小翠欣賞「碁人弈事—古代圍棋文化」特展展出國寶文物〈明 仇英 漢宮春曉〉。（故宮提供）故宮吉祥物小翠欣賞「碁人弈事—古代圍棋文化」特展展出國寶文物〈明 仇英 漢宮春曉〉。（故宮提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應