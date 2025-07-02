衝上百萬！「翠玉白菜」分身差點笑出豬叫聲 故宮北院參觀人次創2025新高

故宮吉祥物小翠欣賞「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」展出的雷諾瓦〈海灘上的人物〉。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院北部院區參觀人次於今（2）日突破2025年第100萬名大關。故宮副院長余佩瑾攜手吉祥物「小翠」與「國寶犬」現身第2展覽館《從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展》入口，親迎第999,995名至第1,000,005名共11位幸運觀眾。其中，來自高雄的親子家庭楊先生一家成為第100萬位入館民眾。楊先生表示，這次特地為欣賞大都會名作展而來，對於成為幸運觀眾感到非常驚喜。他也提到，曾在故宮參觀奧塞美術館展覽，這回對梵谷、雷諾瓦等大師作品十分期待。故宮吉祥物小翠更帶領民眾欣賞「從印象派到現代主義─美國大都會博物館名作展」與「碁人弈事—古代圍棋文化」特展，喜悅活潑的模樣，彷彿讓人聽得到他的笑聲。

故宮副院長余佩瑾（中）致贈禮物給第100萬觀眾。（故宮提供）故宮副院長余佩瑾（前排左4）迎接第999,995名至第1,000,005名共11位觀眾，合影留念並致贈紀念品。（故宮提供）

為迎接盛夏觀展熱潮，故宮更祭出雙館聯票優惠，觀眾可同時參觀北部院區的正館與第2展館。《從印象派到現代主義》展覽集結38位歐美藝術巨匠名作，包括高更、塞尚、馬蒂斯、畢卡索等經典作品，帶來跨越百年的西方藝術之旅。第1展覽館，將推出兩檔重點展覽。《碁人弈事－古代圍棋文化》聚焦古人圍棋活動與博弈文化，展品涵蓋六博、雙陸與象棋等傳統遊戲，適合暑期親子共同參與。另外亦有《絕對．好字－院藏對聯選萃》展出近年故宮典藏與捐贈之對聯書法佳作，依書體分為篆、隸、草、行、楷5類，完整呈現書法風格演變。

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此外，故宮百年院慶以「故宮100+」為主題，象徵歷久彌新、持續邁進。近期並啟動「故宮百年 一瞬留影－尋寶記」照片募集活動，邀請民眾投稿與故宮的回憶影像，活動自即日起至9月15日止，參與者有機會獲得科技與文創獎品。同時，2026年故宮名畫大月曆也已開放超早鳥預購至7月31日。詳詢故宮網站。

故宮吉祥物小翠欣賞「碁人弈事—古代圍棋文化」特展展出國寶文物〈明 仇英 漢宮春曉〉。（故宮提供）

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