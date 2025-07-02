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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

今夏精靈降臨粉色系沙灘 麗寶樂園暑期主打「海陸空3選2」優惠

2025/07/02 19:03

麗寶樂園暑假推出花車精靈遊行表演，小朋友穿著精靈或仙子相關造型入園並報名活動，即可登上花車體驗遊行。（麗寶樂園提供）麗寶樂園暑假推出花車精靈遊行表演，小朋友穿著精靈或仙子相關造型入園並報名活動，即可登上花車體驗遊行。（麗寶樂園提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接暑假出遊人潮，麗寶樂園渡假區水陸樂園分別推出全新「Pink一夏」、「精靈降臨」主題活動，主打「海陸空3選2」優惠，即日起至8月31日，凡購買探索世界或馬拉灣任一票種，加價100元可升等暢遊雙園或搭乘天空之夢摩天輪。渡假區會員則享有一次「免費升等」海陸空任選兩區暢遊好康。7月5至8月31日，探索世界雙人月光票享優惠票價，下午4點可入園。7月5日與百事可樂攜手，推出「麗寶樂園限定」恐龍變色杯自然療癒的親子農場、室內雪體驗館「熱雪天堂」將陸續登場。

「Pink一夏」集結粉紅色系餐點，還有天天抽冰淇淋免費吃活動，讓遊客歡樂消暑。（麗寶樂園提供）「Pink一夏」集結粉紅色系餐點，還有天天抽冰淇淋免費吃活動，讓遊客歡樂消暑。（麗寶樂園提供）

馬拉灣慶祝25週年，推出全新網美景點「白日夢沙灘」。（麗寶樂園提供）馬拉灣慶祝25週年，推出全新網美景點「白日夢沙灘」。（麗寶樂園提供）

馬拉灣今年迎25週年，推出「Pink一夏」的白日夢沙灘，還有粉紅火鍋、櫻花醋冰沙、草莓冰淇淋雞蛋仔、西瓜牛奶等粉色餐點及冰淇淋免費吃活動，凡加入麗寶樂園渡假區會員，每天都能玩刮刮樂試手氣，有機會抽到冰品免費兌換券。7、8月每週日上午11點舉辦「彩色霜淇淋擠擠樂」，10秒內擠出25公分高的霜淇淋，可再獲得一支免費霜淇淋。

麗寶樂園今夏推出海陸空3選2優惠，玩水陸或搭摩天論任你選。（麗寶樂園提供）麗寶樂園今夏推出海陸空3選2優惠，玩水陸或搭摩天論任你選。（麗寶樂園提供）

麗寶樂園推出全新精靈主題活動，風、火、水、地等6大精靈降臨園區。（麗寶樂園提供）麗寶樂園推出全新精靈主題活動，風、火、水、地等6大精靈降臨園區。（麗寶樂園提供）

探索世界「精靈降臨‧幻境覺醒」活動，將樂園變成充滿自然魔力的夢幻國度，有多個彷彿幻境的打卡點，6位來自LIHPAO族的守護精靈，推出4輛巨型花車的遊行表演，小朋友穿著精靈或仙子相關造型入園並報名，可登上花車與精靈們歡樂遊行。麗寶福容大飯店則推出趣味精靈體驗，館內找出5個神祕集章點，集滿就能解開精靈世界的小祕密！每週五、六晚上8點，皇家花園變身魔法派對現場。更多相關內容詳詢麗寶樂園渡假區官網。

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