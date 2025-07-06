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夏季這個蔬菜 竟是古人的美容聖品

2025/07/06 22:00

它不只是蔬菜，更是一株會變色的植物魔法。（蔡以倫攝）它不只是蔬菜，更是一株會變色的植物魔法。（蔡以倫攝）

〔記者魏伶如／台北報導〕盛夏時節，萬物煩躁，人也躁動。淡水香草街屋主人蔡以倫特別介紹，菜園裡有一種蔓生蔬菜，悄悄展開綠葉，迎著烈日茁壯，它叫「皇宮菜」，學名落葵。

它不只是蔬菜，更是一株有變色魔法的植物。花期苞片會從青轉紫，鮮紅如胭脂。古代中國，豔麗苞片曾被用做天然染料，也是女性腮紅來源。種子成熟後，裡頭的白色胚乳可曬乾磨粉，加入蜂蜜成糊，古人拿來敷面，是古早味天然美容聖品──清涼、滋潤、收斂，既實用又溫柔。

從內服到外用，皇宮菜價值遠超想像。它含有豐富的鈣、鐵、維生素C與多醣體，能強健骨骼、保護腸胃，也有助於降低膽固醇與血壓。然而，有些人初食後會腹瀉，其實是因其富含多醣，不易被完全吸收，反倒促進腸道蠕動，適量食用便無妨。

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