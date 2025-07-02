一文看懂「36th傳藝金曲獎」入圍態勢 音樂與戲曲雙主場大戰開局

傳藝金曲獎宣傳大使李國毅（左起）、音樂類召集人潘皇龍、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、文化部政務次長李靜慧、總導演郎祖筠、戲曲類暨總召集人李國俊等共同宣布入圍名單後合影。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎入圍名單今（2）日公布，涵蓋音樂類與戲曲表演類兩大主賽場。從北管、國樂、現代跨界，到歌仔戲、偶戲與青年演員，本屆呈現多線開打、陣容多元，既有熟面孔穩守主力，也有新勢力強勢搶分。

音樂類，由國表藝衛武營出品的《舒密特與楊文信：萬彩雙琴》可說是本屆「多點開花」的選手，一舉拿下最佳藝術音樂專輯、製作、演奏、錄音等6項入圍，堪稱目前聲勢最高的頭號種子，鋼琴與管風琴的雙重配置，在傳統音樂場域中打出嶄新戰法，具備技術與協作雙強優勢。與之同場競技者，還有陳必先的《貝多芬計畫──以時間入味的傳奇》，在演奏與錄音等技術上表現穩健。而台北市立國樂團《臺灣‧福爾摩沙》與苗栗陳家班《泗水關》則分別代表大型正規編制與地方傳統樂團，在「傳統音樂專輯獎」上展開經典對決。

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第36屆傳藝金曲獎以「代」為題。（傳藝中心提供）

跨界賽道亦不容小覷，《湘蘭圖》、《森林嬉遊曲》、《東方不是夢》等作品靈活混血的風格，構成另一支戰力完整的聯盟。演唱、作曲、錄音等個人獎項中，魏海敏、盛鑑、陳必先等人各守一方，成為觀戰焦點。

戲曲表演類，唐美雲歌仔戲團推出的《孟婆客棧：冥星雙飛俠》，導演、編劇、音樂設計、演員與年度作品5項入圍到手，堪稱強勢大軍。

劇場型歌仔戲代表《青姬》則由導演戴君芳與主演凌嘉臨聯手，分別拿下導演與演員2席關鍵位置，在藝術性與風格轉換上，開拓不同觀眾。

「最佳青年演員獎」5位新秀橫跨京劇、歌仔與創新文本，由國光劇團謝樂、春美歌劇團吳承恩、薪傳歌仔戲劇團江亭瑩、當代傳奇劇場林益緣、秀琴歌劇團張心怡等人展現後備陣容的厚度與可能性。

此外，「最佳偶戲主演獎」戰區則上演一場代際與風格的多方會戰。資深偶師黃僑偉、林政興以技藝純熟穩坐基本盤、青年偶師如廖群瑋與柯世宏則各自以動作張力與敘事詩意走出獨立路線。王凱生以鮮明角色與現場樂團演奏魅力成功破圈，讓傳統偶戲創出流行敘事語境。

第36屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於8月23日在台灣戲曲中心登場，並揭曉最終獎項。入圍名單詳詢傳藝金曲獎官方臉書（https://reurl.cc/DOnOnQ）。

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