第88屆臺陽美術特展嘉市開展

臺陽展開幕式今天邀請嘉義前輩藝術家包括陳澄波、蒲添生等家族後代與會，表達對臺陽源遠流長的傳承與期盼。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕國內歷史悠久的臺陽美術協會，今年舉辦「第88屆美術特展巡迴展」，並第3度回到「畫都」嘉義市展出，今天舉行嘉義場開幕典禮，展出作品中，藝術家莊玉明作品屏東排灣族題材〈姊妹〉油畫，以亮麗陽光風格，向陳澄波等藝術前輩創會打拚奉獻精神致敬。

故宮院長蕭宗煌（右）日前欣賞藝術家莊玉明（左）〈姊妹〉作品。（莊玉明提供）

臺陽展開幕式邀請嘉義前輩藝術家包括陳澄波、蒲添生、李秋禾、詹浮雲、郭東榮、張瑞峯、陳銀輝、曹根、林國治、詹清水、黃照芳等家族後代與會，表達對臺陽源遠流長的傳承與期盼。

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現場邀請知名音樂家曾維民指揮嘉義民歌合唱團表演〈木棉道〉等歌曲，「民歌50週年」與「臺陽90風華」相輝映，展現畫都嘉義濃濃的藝術氛圍。

臺陽美術協會理事長賴武雄表示，臺陽美展不僅歷史悠久，培育了許多藝壇名家，更不斷透過徵件比賽，發掘藝壇後起之秀，掌握最新藝術潮流的脈動；臺陽美展自開辦以來以「關愛鄉土」為特點，以畫作、藝術喚起所有人對鄉土認同感、喚起對這片土地的生活記憶，希望每位來看展的人都能從畫作中感受到藝術美好。

第88屆臺陽美術特展，除出版畫集外，因適逢臺陽創會91週年，臺陽美術協會編印「臺陽九十大事記」，由協會秘書長莊玉明主編，協會90年來首次的珍貴圖文資料及相關論述發表，深具意義。

此特展在嘉市文化局文化藝廊3、4樓展出，展出包含臺陽會員、預備會員、顧問和名家邀請共93件，徵件比賽得獎作品43件，共計展出136件作品，涵蓋油畫、膠彩、墨彩、水彩、版畫、雕塑等領域，展期至7月20日。

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