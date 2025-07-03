「不要去想粉色綿羊」？關羊什麼事啦 台北藝穗節今年展現反骨精神

廷不下來邊緣製作《聲斷之時》。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台北藝穗節即將於8月23日至9月7日登場，活動由台北市政府與台北表演藝術中心共同主辦。今年不僅延續「不設限」的創作精神，更一口氣創下歷屆新高：共178組表演團隊、47個展演場域、866場次演出，寫下藝穗節有史以來最多團隊、最多空間、最多演出紀錄。

太孜尬工作坊《紅妝舞韻》。（北藝中心提供）

今年以「不要去想粉色綿羊」為主題，靈感來自心理學家丹尼爾．韋格納的白熊理論：愈是壓抑、不准想的東西，愈會占據腦中。藝穗節試圖反向思考這種社會與思緒的「控制預設」，透過大量無邊界的創作場景，邀請市民放下對藝術的預設框架，在日常中與靈感不期而遇。

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糊塗戲班《1234560》。（北藝中心提供）

北藝中心表示，「藝穗」的本質就是不按牌理出牌。每年總有人選擇在黑盒子劇場創作，也有人跑進漫畫店、老宅、禮拜堂、甚至是手機畫面裡製造一場行動劇。2025年也不例外，這些無所不在的創作行動，就是藝穗節最動人的部分。

默劇拍檔《忍無可忍》。（北藝中心提供）

節目正式開跑前，重頭戲「直擊！綿羊現身」將於8月16日在松山文創園區文創大街率先引爆。現場預計集結近40組表演團隊，打造一場不受限形式、尺度與舞台規則的街頭快閃藝術派對。從互動行為、音樂表演、裝置出場到即興演出，綿羊現身的當下，就像是把城市開啟成一個可以任意穿越的創作場。

今年台北藝穗節以「「不要去想粉色綿羊」為題，共178組表演團隊參與。（北藝中心提供）

台北藝穗節所有節目已於7月1日正式於OPENTIX啟售。節目涵蓋戲劇、舞蹈、跨域藝術、親子創作與聲音實驗，觀眾可依據關鍵字、展演場域、類型分類選購，也能單純走進城市的某一角，等待一場藝術奇遇。2025台北藝穗節將於8月23日正式開幕，直至9月7日止，歡迎所有「想太多」的人，參加一場不能停止思考的藝術現場，挑戰感知慣性。

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