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楊德昌經典重現法國國際影展

2025/07/02 21:12

專書作者Jean-Michel Frodon題字：「給台灣的朋友們，祝你們在楊德昌的電影世界裡盡情遨遊。」（巴文中心提供）專書作者Jean-Michel Frodon題字：「給台灣的朋友們，祝你們在楊德昌的電影世界裡盡情遨遊。」（巴文中心提供）

〔蔡佩盈／綜合報導〕楊德昌大型回顧展自2023年首度於北美館舉辦，去年前往多倫多國際影展，今年登法國拉羅歇爾國際影展（Festival La Rochelle Cinéma），影展期間放映8部經典電影作品，包含《麻將》、《獨立時代》、《青梅竹馬》、《一一》、《牯嶺街少年殺人事件》、《恐怖分子》等，合計20場次。

拉羅歇爾國際影展創立於1973年，今年邁入第53屆，去年度吸引超過9萬人次觀影，是僅次於坎城影展與克萊蒙費宏國際短片影展的法國第3大影展。

影展共同藝術總監Sylvie Pras於《麻將》映前向滿場觀眾致詞。（巴文中心提供）影展共同藝術總監Sylvie Pras於《麻將》映前向滿場觀眾致詞。（巴文中心提供）

影展首日舉行《麻將》4K數位修復版法國首映、楊德昌圓桌論壇、《楊德昌的電影世界》專書再版簽書會等活動。《麻將》映前由影展共同藝術總監Sylvie Pras感性致詞，提到現今已愈來愈少國家像台灣一樣堅定支持藝文活動，並特別感謝巴文中心的協助。巴文中心主任胡晴舫表示，看到現場滿座的觀眾踴躍參與、反應熱烈，讓她深受感動，反映楊德昌的作品至今仍深具影響力。

楊德昌圓桌論壇參與影人（左起）影展共同藝術總監Sylvie Pras、影評Jean-Michel Frodon、演員Virginie Ledoyen、影評Nicolas Thévenin等。（巴文中心提供）楊德昌圓桌論壇參與影人（左起）影展共同藝術總監Sylvie Pras、影評Jean-Michel Frodon、演員Virginie Ledoyen、影評Nicolas Thévenin等。（巴文中心提供）

法國重量級影評暨《楊德昌的電影世界》專書作者Jean-Michel Frodon表示，楊德昌的電影精準捕捉1990年代至千禧年間的台灣，尤其以台北為背景，帶領觀眾一窺這座受到美、日等多元文化交融衝擊，遊走在傳統與現代間的複雜都會面貌。

《楊德昌的電影世界》專書作者Jean-Michel Frodon簽書會。（巴文中心提供）《楊德昌的電影世界》專書作者Jean-Michel Frodon簽書會。（巴文中心提供）

楊德昌回顧展於法國拉羅歇爾國際影展，即起至6日結束。9日至17日將移師法國巴黎電影資料館（Cinémathèque Française），進行為期9天9場的放映。

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