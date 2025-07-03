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台南裕文國小管樂團勇奪澳洲金賞 用音樂奏出台灣之光

2025/07/03 14:07

台南市長黃偉哲（右）表揚東區裕文國小管樂團獲第63屆澳洲學校管弦樂節金賞獎，校長陳彥宏（左）分享榮耀。（台南市府提供）台南市長黃偉哲（右）表揚東區裕文國小管樂團獲第63屆澳洲學校管弦樂節金賞獎，校長陳彥宏（左）分享榮耀。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市東區裕文國小管樂團遠赴澳洲，參加第63屆「澳洲學校管弦樂節」（Australian School Band and Orchestra Festival），不僅是台灣首支參與該盛會的小學團隊，更越級挑戰中學組，勇奪金賞獎最高榮譽，讓世界聽見台灣學童的音樂實力。

南市東區裕文國小管樂團參加第63屆「澳洲學校管弦樂節」，勇奪金賞獎最高榮譽。南市東區裕文國小管樂團參加第63屆「澳洲學校管弦樂節」，勇奪金賞獎最高榮譽。

市長黃偉哲今（2）日頒發獎狀表揚，讚許他們是「用音樂與世界交朋友的最佳典範」。黃偉哲表示，裕文國小此行不僅為台灣爭光，也替台南的藝術教育寫下新頁。他強調，文化首都的價值不只在古蹟與歷史，更在於孩子們能走上國際舞台，自信地表現自我，感動人心。市府將持續支持藝術教育與國際交流，讓更多孩子找到屬於自己的舞台。

教育局長鄭新輝則指出，裕文國小能獲得國際評審青睞，代表台南長年深耕音樂教育已有成效。他說，音樂不只是比賽，更是學生建立自信、學習團隊合作的方式，將會繼續提供資源，讓更多學校走出去、接軌世界。

裕文國小校長陳彥宏回憶，管樂團自2011年成立以來屢創佳績，自2017年起連年代表台南市進軍全國學生音樂比賽，今年更奪下管樂合奏特優。此次挑戰海外賽事，既是榮耀也是挑戰，對學生和老師們來說都是寶貴的經驗。

除了正式比賽，裕文國小也與澳洲當地學校進行文化交流，演奏《望春風》掀起共鳴，更與雪梨兩所小學合奏互動，打破語言隔閡，建立起難得的跨國友誼。這趟音樂之旅不只是比賽，更是一場學習與成長的旅程。

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