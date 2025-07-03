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王默人周安儀文學館加入「文學館家族」 清大攜台文館推動校園文學扎根

2025/07/03 08:00

王默人周安儀文學館正式締連為全台第38間文學館家族館舍，由台文館長陳瑩芳（右）代表致贈建築彩繪畫作一幅以資紀念，由清大台文所長王鈺婷（左）代表受贈。（台文館提供）王默人周安儀文學館正式締連為全台第38間文學館家族館舍，由台文館長陳瑩芳（右）代表致贈建築彩繪畫作一幅以資紀念，由清大台文所長王鈺婷（左）代表受贈。（台文館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館與國立清華大學合作舉辦的「文學館家族結盟儀式」，2日在清大王默人周安儀文學館舉行。典禮由清華大學校長高為元、人社院院長李卓穎、周安儀女士及各界嘉賓共同出席，正式宣告王默人周安儀文學館成為全台第38座文學家族館舍。台文館長陳瑩芳代表致贈館舍彩繪畫作，由台文所長王鈺婷教授代表接受。

陳瑩芳表示，目前已有李昂文藏館（中興大學）、楊牧書房（東華大學）等大學館舍成為文學家族成員，此次清大文學館加入，象徵台灣文學在校園內的擴展與深化。她也宣布，2024年甫落成的王默人周安儀文學館，將於11月舉辦第22屆全國台灣文學研究生學術論文研討會，進一步推動文學研究與實踐的交流。

周安儀女士致詞時指出，此次結盟具指標意義，期許未來能透過平台舉辦更多文藝活動與創作計畫，強調「文學一定要活起來」，更要讓台灣文學走上世界舞台。

王默人周安儀文學館坐落於清華大學相思湖畔，由王默人與周安儀捐資興建，建築由黃聲遠設計，靈感來自王默人小說《地層下》的礦坑與穿山隧道。場館結合人文地景，隱身校園林間，並以台文所為策展與推廣單位，自開館以來持續辦理系列文學活動，廣獲好評。

台文館自2015年推動「文學館家族」計畫，以「大館帶小館」為宗旨，建立館際合作平台，強調增能、共創與共享。結盟儀式後，並舉行2025年度第一次館際交流會議，邀集全台十多座文學館舍共議未來合作方向。

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