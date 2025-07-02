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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

李多慧從啦啦隊跳進旅遊業代言 出國旅遊最嚮往這裡

2025/07/02 22:45

熱愛旅行的李多慧，成為全新旅遊品牌的代言人。（晴元行旅提供）熱愛旅行的李多慧，成為全新旅遊品牌的代言人。（晴元行旅提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧來台發展2年多，近日從啦啦隊應援跳進旅遊業，成為全新旅遊品牌的代言人，在代言形象廣告中，她還拿自己的名字諧音逗趣問大家：「出國旅遊你多會（李多慧）？」熱愛旅行的她，最嚮往到歐洲旅遊，因工作忙碌無法親自規畫，全部交由代言的旅行社協助安排，輕鬆一圓她的旅遊夢。

李多慧出國旅遊最想去歐洲。（晴元行旅提供）李多慧出國旅遊最想去歐洲。（晴元行旅提供）

土耳其是近幾年極受國人喜愛的旅遊地。（晴元行旅提供）土耳其是近幾年極受國人喜愛的旅遊地。（晴元行旅提供）

近幾年獲獎無數的晴天旅遊集團，主打高端、長天數行程，受到熱愛深度旅及熟齡旅客的青睞；但近年也有越來越多消費者希望晴天旅遊也能提供「天數適中、價格親民、品質保證」的選擇。為了拓展這些有潛力的年輕族群，晴天旅遊集團成立全新品牌「晴元行旅」，經歷1年籌備，首波推出8條新路線正式上架，包括南法、北法十日遊、以及最受國人青睞的義大利、西班牙及土耳其、埃及之旅，標榜「入住標準五星及優質四星飯店，高CP值歐洲及古文明行程」。

旅遊北法，不能錯過聖米歇爾修道院。（晴元行旅提供）旅遊北法，不能錯過聖米歇爾修道院。（晴元行旅提供）

此次邀請李多慧當新品牌「晴元行旅」代言人，晴天旅遊董事長陳依福表示，新品牌就要勇敢嘗試新作法，也希望藉由李多慧開啟新世代旅遊形象。陳依福認為，「療癒、寧靜、自我探索」將成為未來旅遊的關鍵詞，展望未來，旅遊趨勢正逐步轉向「深度療癒型」行程，在地緣政治與經濟局勢不明朗之下，越來越多旅客傾向尋找能與自我對話、放慢步調的行程，例如義大利多洛米堤健行、西班牙朝聖之旅等，第1年推出即全面爆滿，2026年更已出現提前報名的搶購潮。

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