自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

台日學生共譜《海峽之淚》 大同高中音樂班國際交流感動落淚

2025/07/03 14:13

台日學生共譜《海峽之淚》場面感人。（陳玉書提供）台日學生共譜《海峽之淚》場面感人。（陳玉書提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東大同高中音樂班師生32人，在音樂教師陳玉書帶領下，赴日本靜岡縣藤枝市青島中學校進行音樂交流，演出由日本學者井上裕太為紀念台日歷史淵源所創作的《海峽之淚》。這首曲子改編自地方文史工作者念吉成的電子書《巴士海峽之淚》，述說二戰末期台日人民在巴士海峽的共同記憶。演出當下，台日學生合唱動人旋律，現場師生無不動容，淚水決堤，連譜曲者井上裕太也深受感動。

這場交流源自陳玉書將《海峽之淚》改編為鋼琴曲，帶領學生以音樂重現這段鮮為人知的歷史。井上裕太擁有東京國學院大學博物館學博士學位，結識念吉成，兩人成為忘年之交，頻繁交流文化觀點。2017年念吉成發表電子書，揭露二戰末期台日軍民在巴士海峽因美軍砲火喪生，部分遺體漂至恆春半島，當地居民協助火化及救援的歷史，深深觸動井上，促成這首曲子的誕生。

大同高中音樂班此行不僅以音樂傳遞台日情誼，也讓日本學生認識這段被淡忘的歷史。陳玉書表示，學生們在異國演出這首充滿情感的曲目，感受到音樂跨越國界的共鳴，許多人眼眶泛紅，內心激動不已。青島中學校的學生也積極參與合唱，台上台下情感交融，成為一次難忘的文化交流。井上裕太透過影像見證自己創作的曲目被年輕世代演繹，感動表示「這是音樂與歷史最美的交會。」

這段音樂故事將延續至7月15日，《巴士海峽之淚》及續曲《祈願和平之歌》在恆春古城建城150週年紀念活動「恆春古城文化展」中完整呈現。展覽由念吉成策畫，聚焦恆春古城的建城歷程、歷史人物及珍貴文物，帶領觀眾重溫古城昔日繁榮。念吉成強調，展覽特別安排專人導覽，歡迎學校、文史團體或民眾組團參觀，透過導覽深入了解古城的歷史故事，感受其獨特的生命力。

念吉成表示回憶，帶領井上裕太走訪恆春貓鼻頭海岸及潮音寺時，井上對這段台日共同歷史感到震驚，因日本教育對殖民時期的描述簡略，鮮少提及這段往事。他說，《海峽之淚》不僅是對逝者的紀念，也是對台日人民互助精神的致敬。大同高中音樂班的演出，讓這段歷史透過音樂重生，喚起更多人對和平與友誼的珍惜。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應