台日學生共譜《海峽之淚》 大同高中音樂班國際交流感動落淚

台日學生共譜《海峽之淚》場面感人。（陳玉書提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東大同高中音樂班師生32人，在音樂教師陳玉書帶領下，赴日本靜岡縣藤枝市青島中學校進行音樂交流，演出由日本學者井上裕太為紀念台日歷史淵源所創作的《海峽之淚》。這首曲子改編自地方文史工作者念吉成的電子書《巴士海峽之淚》，述說二戰末期台日人民在巴士海峽的共同記憶。演出當下，台日學生合唱動人旋律，現場師生無不動容，淚水決堤，連譜曲者井上裕太也深受感動。

這場交流源自陳玉書將《海峽之淚》改編為鋼琴曲，帶領學生以音樂重現這段鮮為人知的歷史。井上裕太擁有東京國學院大學博物館學博士學位，結識念吉成，兩人成為忘年之交，頻繁交流文化觀點。2017年念吉成發表電子書，揭露二戰末期台日軍民在巴士海峽因美軍砲火喪生，部分遺體漂至恆春半島，當地居民協助火化及救援的歷史，深深觸動井上，促成這首曲子的誕生。

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大同高中音樂班此行不僅以音樂傳遞台日情誼，也讓日本學生認識這段被淡忘的歷史。陳玉書表示，學生們在異國演出這首充滿情感的曲目，感受到音樂跨越國界的共鳴，許多人眼眶泛紅，內心激動不已。青島中學校的學生也積極參與合唱，台上台下情感交融，成為一次難忘的文化交流。井上裕太透過影像見證自己創作的曲目被年輕世代演繹，感動表示「這是音樂與歷史最美的交會。」

這段音樂故事將延續至7月15日，《巴士海峽之淚》及續曲《祈願和平之歌》在恆春古城建城150週年紀念活動「恆春古城文化展」中完整呈現。展覽由念吉成策畫，聚焦恆春古城的建城歷程、歷史人物及珍貴文物，帶領觀眾重溫古城昔日繁榮。念吉成強調，展覽特別安排專人導覽，歡迎學校、文史團體或民眾組團參觀，透過導覽深入了解古城的歷史故事，感受其獨特的生命力。

念吉成表示回憶，帶領井上裕太走訪恆春貓鼻頭海岸及潮音寺時，井上對這段台日共同歷史感到震驚，因日本教育對殖民時期的描述簡略，鮮少提及這段往事。他說，《海峽之淚》不僅是對逝者的紀念，也是對台日人民互助精神的致敬。大同高中音樂班的演出，讓這段歷史透過音樂重生，喚起更多人對和平與友誼的珍惜。

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