待一天也不膩！彰化好讀節開跑 玩科學、學台語一次滿足

小朋友換上白袍、戴起圓框眼鏡化身「小小科學家」，在彰化縣立圖書館的「科學書海尋蹤」展區活潑演出，為今年彰化好讀節揭開序幕。（文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕放暑假了，天氣炎熱，家長多半選擇帶孩子參加室內活動。彰化縣文化局即日起到8月31日舉辦為期兩個月的「2025彰化夏日繽紛好讀節」，以「科學」為主題，在縣立圖書館及各鄉鎮市立圖書館推出19場活動，希望讓孩子在書香中大開腦洞，活力滿滿。

圖書館展出的「科學Fun手玩特展」，展示包含光纖、浮空投影、日晷等互動教具，搭配解說展板，寓教於樂，讓孩子動手玩、輕鬆學科學。（文化局提供）

今年主題鎖定「科學宇宙」，規畫「科學探險家」、「玩轉科學派對」、「奇幻電影時光」、「阿圖的科學挑戰」、「科學探索站」、「科學之旅」6大系列，動手做、動腦想，激起好奇心。

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其中，一樓展出的「科學Fun手玩特展」為活動亮點，展出13組互動教具，包含彈珠機、風管飛行器、永動混沌擺等，搭配展版說明教具原理，幫助孩子理解背後的科學知識。部分展示品由國立台灣科學教育館協助提供，安排講師帶來彈珠機操作體驗，適合親子一同參與。

圖書館也同步推出「科學大補帖」書展，鼓勵學生借書閱讀，增加暑假學習的深度。另辦理兩場解謎活動「挑戰阿圖的謎題」與「書海尋蹤」，完成任務可獲限量小禮，增加參與動機。

除了科學主題，文化局也推出「民俗映象：鏡頭下的文化記憶」影像展，由攝影家趙守彥拍攝22縣市民俗風貌，結合「從鏡頭看台灣民俗」書展，讓民眾更了解地方文化。另有「逗陣趣味學台語」系列活動，透過童謠、布袋戲、繪本與工藝體驗，讓孩子認識母語。更多活動內容可至彰化縣文化局官網查詢。

今年彰化好讀節在暑假期間推出19場系列活動，內容涵蓋科學探索、台語學習、影像展等豐富主題，歡迎親子共遊圖書館避暑又增知識。（文化局提供）

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