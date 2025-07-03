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時間幾歲？飛人集社打造沉浸式親子劇場《1家2加毛毛蟲》

2025/07/03 11:44

《1家2加毛毛蟲》由詩人夏夏改編其童詩繪本《蘋果幾歲呢？》透過偶戲、聲音設計與空間裝置構成一場沉浸式劇場體驗。（台北表演藝術中心提供）《1家2加毛毛蟲》由詩人夏夏改編其童詩繪本《蘋果幾歲呢？》透過偶戲、聲音設計與空間裝置構成一場沉浸式劇場體驗。（台北表演藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第26屆台北兒童藝術節登場。由飛人集社創作演出的《1家2加毛毛蟲》，於今（3）日至7月6日於剝皮寮歷史街區登場。此作由詩人夏夏改編其童詩繪本《蘋果幾歲呢？》，透過偶戲、聲音設計與空間裝置構成一場沉浸式劇場體驗，引導觀眾在流動的空間中，感受「時間」這一抽象概念承載的情感與記憶。

此次演出以3個展間構成觀看動線，2段約20分鐘的小型演出加上1處影像裝置展，讓觀眾在移動中完成一次關於時間的探索之旅。搭配聲音設計，融合兒童劇的感官趣味與成人觀眾的情感深度，是一場適合親子共賞的跨齡作品。

劇情從孩童熟悉的「家」為起點，以三代家庭為主線鋪展，分為「女孩與毛毛蟲」、「媽媽與阿嬤」、「阿嬤與毛毛蟲」3個章節，探討不同生命階段如何看待時間。小孩用加法計算年齡、盼望長大；媽媽在當下與過去中尋求平衡；阿嬤則以減法回望人生。虛構角色毛毛蟲則作為象徵性的陪伴，穿越三代之間，引導觀眾思考家的形狀、時間的重量，並對於高齡社會下的情感連結提出想像。

《1家2加毛毛蟲》結合偶戲、光影與空間，沈浸式呈現「時間」魔法。（台北表演藝術中心提供）《1家2加毛毛蟲》結合偶戲、光影與空間，沈浸式呈現「時間」魔法。（台北表演藝術中心提供）

演出不僅使用偶戲與裝置藝術，更透過詩意文字和環境聲音，創造出具引導力與想像空間的氛圍，邀請觀眾不論年齡，都能以自己的方式走進劇場、走入時間。團長石佩玉表示，這齣戲希望激發孩童與成人的不同觀看角度，讓劇場成為跨世代情感共振的場域。

此次作品延續飛人集社長期關注偶戲的跨域表現可能，挑戰傳統觀賞距離的理念，讓劇場走入生活場景，也讓觀眾在剝皮寮歷史空間裡，重新遇見記憶、時間與家的形狀。演出詳詢OPENTIX網站。

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