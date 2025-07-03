坪林茶業博物館「茶山怪好玩」7/19親子工作坊即起報名

茶博館7月19日規畫「永續芬芳煉香術─茶山香氣藝術親子工作坊」活動。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市坪林區的坪林茶業博物館推出「茶山怪好玩」活動，文化局長張䕒育指出，茶博館7月19日規畫「永續芬芳煉香術─茶山香氣藝術親子工作坊」與「茶山小怪獸工作坊」，帶領學員化身「煉香師」，動手調製天然香氛，活動即日起開放網路報名（https://reurl.cc/qGy5rp），每組親子材料費400元，名額有限，額滿為止。

文化局表示，茶博館群山環繞，擁有綠意盎然的苔蕨林木景觀，還能觀察各種昆蟲的蹤跡，適合親子暑假探訪。因應暑假來臨，茶博館將於7月19日舉辦親子工作坊，邀請香氛品牌專業講師，帶領親子採集隱身於茶博館園區的植物，結合茶葉獨有的香氣，動手調製「純露」與「酊劑」兩款天然香氛，活動即日起開放網路報名。

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文化局補充，7月12日至20日，茶博館也響應新北市兒童藝術節「怪獸世界」，推出「茶罐小怪獸工作坊」，邀請孩子設計茶包裝，活動免費，現場報名參加，每日限量100名，活動詳情請至茶博館粉專（www.facebook.com/pinglin.tea.m）查詢。

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