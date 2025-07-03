親愛愛樂音樂會來了！17年堅持圓原住民孩子音樂夢

親愛愛樂今年音樂會來了！將在台北、台中和新竹演出。（陳珮文提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕親愛愛樂音樂會來了！17年來堅持用音樂開創原住民孩子一片天，親愛愛樂創辦人陳珮文和先生王子建創立弦樂團，帶著原住民孩子們演出，今年以音樂劇形式呈現，一個女妖傳說以及兩個島嶼的精采故事。

王子建（左一）和妻子陳珮文原本是南投深山上親愛國小老師，帶著原住民孩子自學提琴，打造親愛愛樂，本報記者於2014年曾實地採訪。（資料照）

陳珮文和王子建原是南投縣海拔900公尺高的深山、被列為教育優先區的原住民國小親愛國小老師，於2008年成立親愛愛樂，名稱起始於南投縣仁愛鄉親愛村。

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本報記者曾於2014年實地採訪老師們帶著孩子在深山學習提琴的動人故事（https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/750103），當時不到百名學生的親愛國小卻有弦樂團，知名小提琴家林昭亮曾和他們合奏，全國學生音樂比賽，親愛國小的成績也年年亮眼。

陳珮文表示，樂團成立原是想幫助課後無人照顧的孩子有飯吃、有人陪孩子們寫功課、學習學不起的「小提琴」，起心動念來自於一個不想念書、在老師眼中是「壞學生」的孩子，用期盼的眼神看著她的提琴問：「我可以學嗎？」

從一開始沒錢買琴、沒錢帶他們找老師上課，到後來沒錢讓他們吃飯，陳珮文和王子建一路走來克服各種困難，成功協助學生們考上國中音樂班，開始貸款買房和買車帶學生下山上課。陳珮文說，一路走來都是艱辛，他們撐下來了，因為報導而有很多善心民眾開始捐款及捐琴，日子才漸好轉起來。

陳珮文說，現在照顧的孩子從4個月大的嬰兒到26歲的大孩子，多達近百人，陸續還有更多孩子送來，大學畢業的孩子已接手樂團行政工作，而她在前幾年因壓力過大罹癌，但總要堅持下去，開始教孩子們謀生技能，讓孩子們提早接觸社會，進而能盡快接手。

陳珮文表示，今年政策因素，親愛愛樂在南投沒有了場地，於是標下竹東火車站旁蚊子館，做防水、裝修、水電、消防、買床具，花了近3000多萬元，幾乎掏空家底，而音樂會演出收入原是一年3分之1所得，新冠疫情後，辦音樂會售票不如人意，今年甚至很慘淡。

售票音樂會巡迴場次7月12日及13日於台北中山堂中正廳，7月26日及27日於台中國家歌劇院大劇院，8月24日於新竹市文化局演藝廳。詳詢親愛愛樂官網。

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