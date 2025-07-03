縱谷大地藝術季開展 12件地景作品展現農村魅力

韓國藝術家Lee Seongung位於關山親水公園作品「Memories」結合了台東釋迦廢棄枝條與爬藤植物，傳遞與自然共生的過程。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕縱谷大地藝術季已經展開，從台東鹿野、關山、池上，到花蓮富里至玉里，共有6個國家12組藝術家打造出12件作品，今天在台東舉辦開展典禮。農村水保署台東分署表示，地景作品已成為縱谷最美的地標，盼吸引民眾走入農村，體驗地方人文與多元產業風情。

縱谷大地藝術季今天舉辦開展典禮，主辦單位與創作者合影。（記者黃明堂攝）

今年延續藝術與縱谷的連結，策畫了經典再現、童趣生活與「永續生態」等3大主題。水保署台東分署今天在台東美術館舉辦開展典禮，部分創作者出席講述創作理念，台東縱谷的3位鄉鎮長出席，立委莊瑞雄也到場力挺藝術。分署長李正鈞表示，大地藝術季已成為縱谷最美的地標，設置地點都在農村，盼吸引民眾走入農村，體驗地方人文與多元產業風情，也展現生活、趣味與國際化的面向。

請繼續往下閱讀...

藝術家安君實以竹子為媒材在東里舊火車站打造出「時光列車」，他說，創作理念緣自童年搭火車享受便當的愉快經驗，盼以作品迎接旅人走進新舊記憶中的候車時光。立委黃仁的妻子王春梅說，這作品與自己的童年經驗契合，她住過花蓮及台東，最懷念搭火車開著窗戶吹風吃便當。

美國藝術家CHIAOZZA在鹿野高台創作的作品「畫花」，在草皮開出巨型花朵。（記者黃明堂翻攝）

美國藝術家CHIAOZZA的作品「畫花」採用巨型花朵造型與明亮色彩，韓國藝術家Lee Seongung位於關山親水公園作品「Memories」創作媒材結合了台東釋迦廢棄枝條與爬藤植物，作品傳遞與自然共生、持續變化的過程。范志明、邵惠琴夫妻檔使用漂流木創作「祈福」雙手捧水流的巨人，表達對縱谷灌溉生命活水。

台東分署說，今年12件作品都十分吸睛，是迷人的花東縱谷訪美指標，不管是打卡或靜靜欣賞，都非常適合規畫小旅行，感受花東縱谷農村的獨有美好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法