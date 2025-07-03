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暑假來北投「割稻趣」！體驗農民豐收喜悅 親手做稻草人、米苔目

2025/07/03 14:34

透過米食文化體驗，讓民眾可以親手做麻糬。（北市產發局提供）透過米食文化體驗，讓民眾可以親手做麻糬。（北市產發局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕水稻不僅代表台灣農業文化，更具食農教育的傳承深意，北投區農具、台北市政府產業發展局攜手農業部農田水利署七星管理處，共同舉辦「2025北投割稻趣體驗活動」，邀請民眾親自下田收割稻穗，並規畫傳統割稻與脫穀體驗、稻草人創作活動、米食文化與碾米體驗，讓民眾親身體驗農民的辛勞與喜悅。

「2025年北投割稻趣體驗活動」現場可以親自體驗割稻、脫穀再透過機械碾米。（北市產發局提供）「2025年北投割稻趣體驗活動」現場可以親自體驗割稻、脫穀再透過機械碾米。（北市產發局提供）

產發局指出，「2025年北投割稻趣體驗活動」將帶領參與民眾了解台灣的水稻文化，也培養親子民眾對土地及農耕的關懷，現場可以親自體驗割稻、脫穀再透過機械碾米，體會到農民豐收的喜悅，體認稻米的重要，以及傳統水稻文化的精神；體驗還搭配稻草人創作活動，現場有專業老師指導，民眾可以發揮創意裝飾，做出專屬於自己的稻草人，也透過米食文化體驗，讓民眾可以親手清涼的仙草米苔目，讓食農教育的概念深植在每位參與者的心中。

產發局表示，今年更推出「稻TO相逢」水稻田地景藝術展，展期從7月19日到8月3日，民眾可以和兔子造型稻草裝置藝術一起合影，伴隨稻穗成熟時隨風搖擺的黃金稻浪，將會是難得一見的田園風景，相約朋友一起來打卡。

「2025年北投割稻趣體驗活動」將帶領參與民眾了解台灣的水稻文化。（北市產發局提供）「2025年北投割稻趣體驗活動」將帶領參與民眾了解台灣的水稻文化。（北市產發局提供）

產發局說明，割稻趣體驗活動將在7月19日、7月20日、7月27日上午9時到12時30分，於北投區公正橋福德宮辦理，共辦理3梯次，每梯次招收200組名額，每組報名費400元，最多3人一組，一人報名可攜帶兩位親友同行，活動從7月7日上午8時開放報名（報名連結：https://reurl.cc/j9LEOq）。

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