雲端寄情望安 澎湖夫妻油畫聯展湖西首登場

夫妻檔呂建勳與洪筱玲（左三、四），聯手開畫展。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖夫妻檔呂建勳與洪筱玲，首度攜手舉辦油畫聯展，以〈望安，一蕊上媠的雲〉（「上媠」意即最美）為題，畫出對島嶼的深情回憶。展覽今（3）日在湖西鄉公所2樓文化藝廊開幕，展出40幅描繪望安自然與人文風光的寫實畫作，展期至8月28日。

夫妻2人過去因公職駐點望安，常在閒暇時走訪各聚落，感受島嶼生活的樸實悠閒及與世無爭。洪筱玲表示：「行腳望安，短暫情緣，而今離開，望安的一切美好將永遠停留在我們的心裡、畫裡，畫裡放不下的，就寄予白雲長存『雲端』吧。」此次展覽主題以「雲」為喻，傳達望安風景如畫，畫家對天上的白雲更是情有獨鍾。

請繼續往下閱讀...

夫妻兩人因公職在望安結下緣分，對於望安雲彩無法忘懷。（湖西鄉公所提供）

在創作路上，夫妻2人風格各異，呂建勳偏向具象寫實，愛好描繪海景，以細膩筆觸靜心描摹岩石肌理；洪筱玲則介於自然寫實主義與植物肖像畫之間，尤其嚮往田園之樂，喜歡筆耕的她，經常徜徉在大自然中尋找靈感，未來甚至希望能結合畫作與詩文，延伸畫境之餘韻。儘管2人平時各自創作，遇到瓶頸時仍會互相討論、彼此回饋，在油畫的創作路上相互扶持，攜手前行。首度舉辦聯展之際，呂建勳感謝太太一路相伴，助他一圓畫展夢。

湖西鄉鄉長陳振中表示，這場聯展不僅展現創作者對望安歲月的深情回望，也傳遞出人生不同階段對藝術的回應與轉化。誠摯邀請喜愛藝文與關心地方文化的民眾，在今夏展期中走入湖西藝廊，透過畫作，共同感受望安那一朵「上媠的雲」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法