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傳承百年！高雄皮影戲館推永興樂皮影劇團特展

2025/07/03 14:37

「永興樂皮影劇團」第四代張新國（左）以紮實的技藝為本，扎根校園，發展跨界合作，同時走入世界舞台。（高史博提供）「永興樂皮影劇團」第四代張新國（左）以紮實的技藝為本，扎根校園，發展跨界合作，同時走入世界舞台。（高史博提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄在地永興樂皮影劇團成立至今約130年，五代作戲人的創新與堅持，讓傳承不輟，高雄市皮影戲館推出《偶的快樂就是這麼簡單——永興樂皮影劇團特展》，內容聚焦永興樂的家族故事、演師個人作戲歷程，同時反映了當代皮影劇團的挑戰與活躍。

過去沒有電視、電影的年代，看皮影戲是最受歡迎的娛樂活動。台灣皮影戲發展已有三百年歷史，高雄的彌陀區曾是發展重鎮，因而有「皮影戲窟」之稱。1890年代，演師張利在彌陀庄草創皮影劇團，隨後，張晚於1926年成立「永興樂皮影劇團」，期望接班人永遠高興快樂地傳承。

劇團在第三代張做、張歲兄弟，第四代張新國、張英嬌兄妹，迄今第五代張信鴻的接力傳承之下，以紮實的技藝為本，扎根校園，發展跨界合作，同時走入世界舞台，2009年由高市府登錄為「高雄市皮影戲保存者」。

永興樂特展加入戲台的設計更顯張力，依主題分為「快樂作戲」、「作戲全人」、「交流傳承」三大展區。除了說明創團沿革，展示以「專訪」方式引領觀眾進入張新國、張英嬌、張信鴻三位演師的皮影世界，瞭解演師們作戲與生活共存的挑戰，並揭開永興樂如何透過戲劇與現代社會對話的多元路徑。

做為台灣少數現存持續演出的傳統皮影戲團，永興樂特別提供歷史照片、文件、聲音影像等資料，並精選劇團五代演師的珍藏作品，從張利雕刻的士兵戲偶、張晚的偶身作品、張歲演出《哪吒鬧東海》、《割股》、《西遊記》等經典影像，再到第四代張新國的生旦淨末丑戲偶、張英嬌刻製放大版戲偶，以及張信鴻《濟公收妖》演出片段，呈現各代演師對皮影戲的詮釋與熱情。

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