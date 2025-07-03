「台灣光譜」8月進駐大阪安藤忠雄「VS.」空間 展覽內容公布

三金音樂人柯智豪以豐富且細緻的聲音設計，將台灣日常生活中多樣且真實的聲音，交織成一幕幕動人的聲音劇場。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月前進大阪，舉辦為期3週的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，其中，以視覺展覽為主的「台灣光譜」內容，今（3）日公布，結合當代藝術、傳統工藝、聲音創作及科技創新等元素的作品，將於8月2日至20日，向全球觀眾展示台灣無限的創造潛力。

「台灣光譜」將於8月進駐「VS.空間」，針對展覽場域的獨特性，透過光影和聲音展現台灣文化藝術的創造力。（文化部提供）

文化部表示，「台灣光譜」展覽所在地，位於大阪梅田去年才開幕的「Grand Green Osaka」區域內，由安藤忠雄操刀設計的「VS.」空間，內部挑高15公尺，特別適合投影與沈浸式展演，對於策展團隊來說，也是一個相當「混融」的挑戰，正如台灣這座島嶼，歷經多元族群融合與歷史轉折，孕育出獨特且豐厚的文化內涵，期盼以跨越邊界的文化與創意，讓世界看見台灣的自信與韌性。

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融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場《台灣本色》投影示意圖。此圖創作段落為「日出處」，筆觸靈感來自於陳澄波。（文化部提供）

「台灣光譜」規劃了3大主題區，期盼以跨越邊界的文化與創意，讓世界看見台灣的自信與韌性。分別是融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場《台灣本色》；聚焦台灣工藝，展現人與自然共織創作智慧的《光織自然》；以及以「聲音」做為引路人的《島嶼聲譜》。詳細資訊可詢「We TAIWAN」官網。

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