自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

「台灣光譜」8月進駐大阪安藤忠雄「VS.」空間 展覽內容公布

2025/07/03 14:52

三金音樂人柯智豪以豐富且細緻的聲音設計，將台灣日常生活中多樣且真實的聲音，交織成一幕幕動人的聲音劇場。（文化部提供）三金音樂人柯智豪以豐富且細緻的聲音設計，將台灣日常生活中多樣且真實的聲音，交織成一幕幕動人的聲音劇場。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部將於8月前進大阪，舉辦為期3週的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」，其中，以視覺展覽為主的「台灣光譜」內容，今（3）日公布，結合當代藝術、傳統工藝、聲音創作及科技創新等元素的作品，將於8月2日至20日，向全球觀眾展示台灣無限的創造潛力。

「台灣光譜」將於8月進駐「VS.空間」，針對展覽場域的獨特性，透過光影和聲音展現台灣文化藝術的創造力。（文化部提供）「台灣光譜」將於8月進駐「VS.空間」，針對展覽場域的獨特性，透過光影和聲音展現台灣文化藝術的創造力。（文化部提供）

文化部表示，「台灣光譜」展覽所在地，位於大阪梅田去年才開幕的「Grand Green Osaka」區域內，由安藤忠雄操刀設計的「VS.」空間，內部挑高15公尺，特別適合投影與沈浸式展演，對於策展團隊來說，也是一個相當「混融」的挑戰，正如台灣這座島嶼，歷經多元族群融合與歷史轉折，孕育出獨特且豐厚的文化內涵，期盼以跨越邊界的文化與創意，讓世界看見台灣的自信與韌性。

融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場《台灣本色》投影示意圖。此圖創作段落為「日出處」，筆觸靈感來自於陳澄波。（文化部提供）融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場《台灣本色》投影示意圖。此圖創作段落為「日出處」，筆觸靈感來自於陳澄波。（文化部提供）

「台灣光譜」規劃了3大主題區，期盼以跨越邊界的文化與創意，讓世界看見台灣的自信與韌性。分別是融合光影、色彩與聲音的沉浸式視覺劇場《台灣本色》；聚焦台灣工藝，展現人與自然共織創作智慧的《光織自然》；以及以「聲音」做為引路人的《島嶼聲譜》。詳細資訊可詢「We TAIWAN」官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應