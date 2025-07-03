芬蘭米凱利藝術節「台灣日」 台僑聽《忘春風》淚流臉面

高雄市國樂團應芬蘭米凱利市Mikkeli「Festival X」藝術節邀請，於7月1日、2日「台灣日」演出。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市國樂團以「繽芬台灣」為題，應芬蘭米凱利市Mikkeli「Festival X」藝術節邀請，於7月1日、2日「台灣日」演出，高雄市愛樂文化藝術基金會執行長朱宏昌表示，這是國內職業樂團首度受邀前進北歐國家，路程遙遠，歷經2次轉機3段飛航才抵達，雖然芬蘭台僑很少，但現旅居芬蘭的赫爾辛基大學教授耿嘉琪一聽到《忘春風》的旋律流洩而出便淚流不止，現場氣氛熱烈又感人。

芬蘭米凱利藝術節特別將7月1日和2日訂為「台灣日」，除了邀請高雄市國樂團登台演出之外，也推出台灣經濟民主現況及高雄城市文化風貌相關專題講座分享。中華文化總會委員也是愛樂文化藝術基金會董事王隆興特別受邀發表演說「美麗的福爾摩沙」，介紹台灣之美，闡述台灣各面向的進步發展及自然人文特色；高市文化局副局長簡美玲則以「城市的音響」為主題，說明高雄多元精彩的藝術展演風貌。

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文化局表示，高雄市國樂團此行在米凱利共演出4場，2場於室內音樂廳舉行，是以展現樂器特色及個人演奏技術為主的「絲竹樂」，另2場則是於音樂大廳舉行、以磅礡氣勢型式「交響化管弦樂」的樂團演出為主；兩種不同型態的演出規畫，不僅讓團員展現獨特到位的演奏實力，也讓觀眾體驗更多元風格的國樂風采。

藝術節策展人Teemu表示，之前已多次透過影片觀賞高市國演出畫面，就覺得應該是相當不錯的表演，結果經現場觀賞感受，比他原先預期的精采度超乎太多，令他非常驚喜；這是他第一次看到音樂會全體觀眾這麼多次起立鼓掌向演出者致意，真是「大開眼界」，也非常感動，藝術節的社群平台也有許多觀眾留下好評。

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