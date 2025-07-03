畢業禮物與謝師禮都轉為捐款！ 台南幼兒園長曝超暖心意

侑之苑幼兒園，選擇以捐款做為孩子的畢業禮物，讓更多孩子都有機會接近藝術教育。（紙風車提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車「368」兒童藝術工程自去年起進入第3輪，相關捐款也持續募集中，紙風車文教基金會注意到近2年每逢畢業季，便有數筆姓名相同、聯絡方式卻各異的捐款匯集，致電感謝時，才知道背後藏著一所幼兒園的溫柔心意。原來是位於台南永康的侑之苑幼兒園，選擇以捐款做為孩子的畢業禮物，紙風車今日以新聞稿曝光了這個暖心的故事。

侑之苑幼兒園自製的卡片（隱去學生姓名）。（紙風車提供）

侑之苑幼兒園葉園長多年來持續捐款支持「368」，葉園長說：「我常跟孩子說，今天大家穿得漂漂亮亮的去看演出，可是其他小朋友可能根本沒有機會看一場演出。我們不知道資源不足的孩子在哪裡？需要幫助的孩子在哪裡？而368全台灣走透透，是可以讓所有鄉鎮的孩子都可以有機會欣賞到專業的戲劇演出。」

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因此，園方從去年開始將準備畢業禮物的費用轉為捐款，並將捐款收據製作成卡片送給孩子。同時，幼兒園家長也以老師名義自發捐款，捐款的家長說：「讓更多孩子都有機會接近藝術教育，因為認同這個理念，所以一起響應捐款」。

368工程19年來，「孩子幫助孩子」的故事持續著，讓更多孩子分享到接近藝術的機會。（紙風車提供）

紙風車說明，將會把捐款轉化為368兒童藝術工程中「不分區行政與後勤支援費」的一部分，可能用於高山部落中臨時搭建起來的大型舞台、演出現場下起雨時發給孩子穿上的雨衣，也可能是一台載著對面山頭小學來看戲的接駁巴士。

紙風車基金會執行長張敏宜表示：「368工程19年來，『孩子幫助孩子』的故事持續著，讓孩子學習分享是最美好的禮物。」

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