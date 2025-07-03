全國首創！《台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例》草案廣徵民意

南市中正路上「五福商店」，是公私協合作老屋修復成功案例。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市現存屋齡50年以上的老建築逾9萬棟，為深化歷史老屋保存與歷史街區的永續發展，南市首創全國研擬成立「歷史文化場域經理平台」，並同步預告《台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例》草案，將辦2場公聽會廣徵民意，藉由制度創新，為推動老屋保存開啟新模式。

南市文化局長黃雅玲表示，台南擁有全台最多的歷史建築資源，全市現存屋齡50年以上的建築達9萬棟以上，具有歷史特色屋宅更超過2000棟。雖然已於2012年施行《臺南市歷史街區振興自治條例》，持續推動歷史街區活化及私有老屋保存工作。然而，面對都市發展壓力、營運資源分散及制度彈性不足等挑戰，老屋保存與經營已顯現人力與專業資源匱乏等瓶頸。

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南市屋齡逾50年以上的老屋尚待活化再造。（記者洪瑞琴攝）

文化局表示，為回應實務需求並提升政策效能，市府首創全國研擬以「行政法人」形式設立具公法人地位的經理平台。透過此創新制度，不僅維持政府監督與公共性，也具備延攬跨領域人才、靈活運用資源及營運自主等優勢，期望注入新的治理動能，推動台南歷史文化場域的再生與永續。

兩場公聽會將分別於7月9日下午2時在永華市政中心，以及7月10日上午10時在新營文化中心舉行，廣邀公民與各界關注歷史文化保存的社群踴躍建言獻策，共同參與台南文化政策的形成。

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