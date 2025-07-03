0～5歲免費領限量閱讀禮袋！台中圖書館推「閱讀起步走」全市開跑

透過每日10分鐘的親子共讀，從聽覺、觸覺到理解，引導幼兒認識世界 。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立圖書0至5歲嬰幼兒閱讀「閱讀起步走」系列活動今日啟動，將於全市46間圖書館舉辦逾百場親子共讀活動，預計發送1萬份閱讀禮袋，並安排多場父母成長講座，還有閱讀創意活動，首場將於7月12日在中央公園觸覺體驗區登場。

「給孩子10分鐘，就是給他閱讀世界的能力！」文化局長陳佳君表示，凡設籍台中、育有0至5歲幼兒的家長，只要持幼兒借閱證至任一圖書館借閱10本書，並參與任一場活動或完成學習單，即可兌換限量閱讀禮袋，期盼透過每日10分鐘的親子共讀，從聽覺、觸覺到理解，引導幼兒認識世界。

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今年「閱讀起步走」禮袋由圖像創作者吳睿哲設計，以蝴蝶象徵生命蛻變與閱讀成長，融合自然與環保概念，體現親子共讀與永續發展理念，今年活動不僅推廣嬰幼兒閱讀，安排父母成長講座，邀請童書作家王淑芬、親職專家何翩翩及兒童醫師馬大元，分享教養觀點與情緒支持，陪伴家長與孩子一同成長。

另規劃10場「閱讀創意活動」，首場將於7月12日在中央公園觸覺體驗區登場，邀市民攜家帶眷野餐、欣賞兒童劇團演出，透過寓教於樂的方式，讓孩子在自然與藝術中愛上閱讀。

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