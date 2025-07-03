竹塹國樂節5日登場 連4週12場室內外音樂饗宴邀樂迷共享

新竹市竹塹國樂節5日登場，邀請市民暑假來竹市感受國樂的音樂魅力。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2025竹塹國樂節5日開幕，將連續4週辦理12場室內外音樂會及推廣活動，新竹市文化局邀請市民暑假來竹市，感受國樂的音樂魅力。12場表演包括3場售票音樂會、8場索票節目與1場戶外音樂會。5日開幕音樂會由新竹青年國樂團與臺北市立國樂團擊樂首席謝從馨與高孟嵐聯袂演出，精采可期。

新竹市竹塹國樂節5日登場。（記者洪美秀攝）

另13日邀請香港喇沙書院中樂團與竹市學子同台玩音樂；26日邀韓國衿川青少年藝術團與群藝民族管弦樂團首度合作，兩團以獨奏、協奏與合奏的形式，呈現文化交融的樂音對話；27日閉幕音樂會，邀請上海音樂學院古箏教授羅晶與國際著名嗩吶演奏家郭雅志合作演出《萬里無雲》與《喚鳳》兩首風格獨特的樂曲。另規劃青少年與在地樂團演出，包括在全國學生音樂比賽中獲得佳績的新竹市高中、國中及國小國樂團，分別在6日、13日及20日演出，並邀請竹塹北管藝術團演出，展現新竹在地傳統樂藝的深厚底蘊。此外，今年國樂節與國立傳統藝術中心合作，推出以曾侯乙編鐘複製件為主題的講座與展演。

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新竹市竹塹國樂節連4週12場室內外音樂饗宴，邀樂迷來場國樂之旅。（記者洪美秀攝）

另「聽國樂．享好禮」活動，憑本屆國樂節3場售票及3場索票票券，可兌換精美國樂節紀念品乙份。13日在湳雅公園舉辦的戶外音樂會《We are Drumily》，現場打卡並設公開分享者，可獲限量紀念禮乙份，數量有限，送完為止。索票場次即日起開放索取，可洽官方網頁查詢。

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