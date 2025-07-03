前奇美博物館館長潘元石紀念展《元石．印記》 麻豆開展

麻豆總爺藝文中心紅樓即日起展出《元石．印記：潘元石紀念展》。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕為紀念台南重要文化工作者潘元石，麻豆總爺藝文中心紅樓即日起展出《元石．印記：潘元石紀念展》至12月28日，展覽特別由其女潘青林策劃，圍繞「以藝術扎根教育、以刻刀銘刻時代、以熱忱守護文化」三大核心精神，重新梳理潘元石豐富多元的生命歷程，並透過五大生命節點，引領觀眾回顧其精采而深具啟發性的一生。

潘元石在台南啟聰學校擔任美術教師25年，並致力於特殊教育教材的研究與發展，且是著名的水印木刻藝術家。除藝術教育外，也參與地方文化保存與推廣，1990年起擔任奇美文化基金會執行長與奇美博物館館長，參與博物館籌備與建設，為台灣引進西洋藝術資源作出重要貢獻。

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《元石．印記：潘元石紀念展》由其女潘青林策劃，展出潘元石畫作。（記者楊金城攝）

潘青林為父親籌劃紀念展過程中，在家中倉庫發現潘元石許多未曾公開的作品，紀念展也因此特別展出多件首次亮相的創作。她指出，父親畢生投注心力於美術教育、博物館經營、藏書票藝術、古蹟保存與藝術實踐，此展依循這五大生命節點，完整呈現其對台南文化的深厚貢獻。

潘青林分享潘元石一生的點點滴滴，在藏書票上的努力，讓台灣能被世界看見，也致力於台南舊建築的保存推廣，畢生實踐著藝術創作，生活上離不開對藝術的堅持與努力，即使在病榻上依然隨身攜帶著繪畫工具，一筆一畫勾勒著眼前所見的事物。

展覽展出潘元石的藏書票創作、「對鏡描繪手語表情」系列自畫像、老建築畫與潘家珍藏的66組木刻雕版。

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