金門坑道音樂節7/7開放網路購票 張正傑攜手魏海敏、台日男女高音演出

金門坑道音樂節藝術總監大提琴家張正傑（右）帶著京劇藝術家魏海敏（左）在翟山坑道初試啼聲。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門最有戰地特色的音樂饗宴「坑道音樂節」，今年將於10月18日、19日在翟山坑道舉行，音樂節藝術總監大提琴家張正傑今天帶著京劇藝術家魏海敏在坑道初試啼聲，同時宣布，7月7日下午2點開放網路購票。

內政部金門國家公園署金門國家公園管理處表示，今年10月18日是該處成立30週年，坑道音樂節天共舉行6場次，每場次200人，每張票200元。

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金管處表示，2009年開始在翟山坑道舉辦坑道音樂節，希望將音樂節打造為金門特色藝文活動，也展現金管處積極保存、活化戰役史蹟的理念。

張正傑說，已經有很多朋友告訴他，金門坑道音樂節是一生必聽的音樂會，也因此，讓他等不及要宣布今年的坑道音樂節即將登場。首日將邀請日本女高音宮地江奈、台灣男高音王典，以極具情感張力的嗓音，展現坑道音場的獨特共鳴效果。第2天由京劇藝術家魏海敏以典雅又富韻味的京劇與音樂深度對話，展現東方戲曲藝術的獨特神韻。2天演出由張正傑與小提琴家林天吉、歐之瑀及中提琴家黃瑞儀擔任弦樂4重奏。

金管處副處長黃子娟盛讚魏海敏是京劇女王，相信她能在金門坑道盡情展現個人唱腔特色；魏海敏對於第一次在翟山坑道演出充滿期待。

金管處表示，更多詳細資訊可參閱坑道音樂節專屬介紹網站（https://www.2025kinmentunnelmusic.com.tw/）、金管處官網及臉書粉絲專頁。

金門「坑道音樂節」將於7月7日下午2點開放網路購票。（金門國家公園管理處提供）

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