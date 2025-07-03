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巨貓氣偶駐島！澎湖金色雙島藝術祭7/19登場 打卡虎井八景兌換限量好禮

2025/07/03 20:27

馬公金色雙島祭，將出現大型玩偶貓氣球。（馬公市公所提供）馬公金色雙島祭，將出現大型玩偶貓氣球。（馬公市公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為延續跳島藝文輕旅行的推動成果，馬公市公所精心策畫的「金色雙島藝術祭」即將於7月19日至8月3日登場。活動以虎井嶼為舞台，透過創意裝置、趣味拍照與地景布置，邀民眾以最生活化方式參與藝術，走訪8處特色景點，留下專屬於今夏的影像與記憶。

金色雙島虎井有貓島之稱，七月十九日藝術季帶給大家驚喜。（馬公市公所提供）金色雙島虎井有貓島之稱，七月十九日藝術季帶給大家驚喜。（馬公市公所提供）

今年藝術祭最吸睛的亮點，莫過於11隻巨型貓咪氣偶首度駐島展出，遍布虎井各地標與角落，化身打卡熱點，增添島嶼風景的趣味與活力。市公同步推出「打卡換好禮」活動，只要在活動期間每天上午10點至下午4點半之間，走訪虎井8景（虎井社區、來來鮮魚湯、觀音廟、追日大道、軍事觀測所、觀音公園、〈喵婆婆〉地景裝置與馬公國小虎井分班），拍照上傳至個人臉書或Instagram進行公開打卡，並至虎井分班圖書室確認後，即可兌換文創贈品。此次贈品為委由「地圖製造」設計的《藍地黃虎旗－金色雙島版本》限量毛巾，換完後將改贈1球仙人掌冰。

馬公市長黃健忠表示，金色雙島藝術祭已成為市公所推動離島藝文參與的重要品牌。虎井與桶盤不只是馬公海上2座島嶼，更是澎湖文化風景的延伸。透過藝術祭的舉辦，讓居民與旅人之間，有了新的交流方式。為鼓勵大眾前往參與，馬公市公所特別於活動期間提供「免費交通船接駁服務」，自7月19日至8月底止，每逢週六、週日下午1點30分由南海遊客中心開航，下午4點自虎井返程。

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