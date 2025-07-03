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1張票100萬真的有人買！李祐緯用1齣戲諷刺「要飯說」 最狂門票秒殺全台藝文圈傻眼了

2025/07/03 19:20

《要飯？那我要吃最貴那碗！》是藝術家李祐緯的實驗行動。（北藝中心提供）《要飯？那我要吃最貴那碗！》是藝術家李祐緯的實驗行動。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「這齣戲應該不會上演，因為沒人會買票吧？」藝術家李祐緯這麼想，但在2025台北藝穗節正式開賣後，他自導自演的作品《要飯？那我要吃最貴那碗！》，單張售價100萬元的門票竟然真的被買了。今（3）日經北藝中心證實，有觀眾透過會員優惠，以85萬元購得，讓原本設定為「不演也有戲」的實驗性行動，出現戲劇性翻轉。

這齣話題之作由創作者李祐緯以「鸚鵡安全」為名提出，原設定為一場「幾乎不會上演」的極端設計。他表示，希望藉由天價票價，提出「演出價值究竟由誰來定義？」、「藝術的成本與價值之間是否真能畫上等號？」等質疑，攪動思考。如今，讓這場未演先爆的實驗，瞬間升級為今年藝穗節最搶眼的話題之一。

這場演出最初靈感來自立委言論中對藝文工作者的「要飯」標籤，他決定以最不可能的形式，丟出一個公開挑戰。如今這張票真的賣出，也讓他感到「有點興奮、也有點不可思議」。至於這場戲最後是否會「應票演出」？李祐緯尚未鬆口，只表示會在啟售頁面上揭示更多創作理念，「也許這張票，就是整場表演的核心。」

《要飯？那我要吃最貴那碗！》定價100萬元，竟已完售。（擷取自OPENTIX網站）《要飯？那我要吃最貴那碗！》定價100萬元，竟已完售。（擷取自OPENTIX網站）

李祐緯曾在2022年以《一個人也要很快樂》獲得藝穗節「年度藝穗獎」，當時他以自由樂捐機制試探觀眾對「價值感」的選擇與行動之間的距離。這次，他再度從票價本身出手，推出這場百萬級「概念演出」，看似荒謬，其實句句諷刺直指劇場產業的結構現實。「台灣觀眾會花三千元看國外大師，卻不一定願意支持在地創作，這件事值得討論。」李祐緯指出，藝術工作者往往是創作、製作、行銷全包，票價卻始終難以與勞動對價平衡。

2025台北藝穗節將於8月23日至9月7日展開，總計178組團隊、866場演出，創下歷屆新高。在這場自由創作為本的藝術實驗場中，誰說一張票不能值百萬？觀眾已經用實際行動，給出了答案。

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