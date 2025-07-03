小孩學音樂很燒錢？獲阿聯酋國家交響樂團終身職的郭沛鑫父母全說了！

郭明勳（左1）與賴麗君（中）全力支持兒子郭沛鑫走上音樂之路。 （記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕家有小提琴家的父母要花多少錢？今年剛取得阿聯酋國家交響樂團終身聘任的郭沛鑫，父母都是國小老師，妹妹也是從小學音樂，父親郭明勳說，真的不敢算花了多少錢，只知道孩子對音樂有興趣，就全力支持與栽培！

阿聯酋國家交響樂團首度招考，郭沛鑫就如願取得終身聘任。（記者劉曉欣攝）

郭明勳原本與老婆賴麗君都在鹿港國小教書，郭明勳已經退休，賴麗君則還從事教職。夫妻倆迄今的國外旅遊，只有去過德國與新加坡，因為這兩個國家是兒子與女兒念大學的國家。

請繼續往下閱讀...

賴麗君說，兒子與女兒都從小就學小提琴與鋼琴，學費先不說，光是為了接送兩個小孩，他與丈夫必須各載一個，有時到外縣市上課，她不只是開車接送，小孩上課時間，就趕快找個地方停車，然後人就在車上打發時間。

賴麗君表示，每個小孩都會貪玩，剛開始學鋼琴或是小提琴，都必須天天看的小孩練琴，就算是大年初一，也要練琴。包括連全家出遊到日月潭、墾丁或是溪頭，也要帶小提琴，不只是練習，更要在景點表演練習膽量。

而兩個小孩都小學一路到高中都念音樂班，還到德國、新加坡念音樂系，郭明勳說，為了方便接送，老大念員林市的大同國中，就全家跑到員林租屋，因為許多一對一家教都在台中，乾脆就搬到彰化市，每次上課都要付現，都不敢算花了多少錢，只知道孩子有進步，夫妻倆還負擔得起就好。

郭明勳強調，他的一對子女都學音樂，最重要的是他們真的喜歡，才能一步一步走到今天，不是為了父母而練，找到人生一輩子的興趣，這樣父母花錢也值得了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法