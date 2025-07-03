匿名藝術家現身 瑞典街頭微型藝術進博物館

報社（Lindenkronan Newspaper）於Skissernas博物館展出。（美聯社提供）

報社內部細節精緻。（美聯社提供）

〔蔡佩盈／綜合外電報導〕英國匿名街頭塗鴉藝術家Banksy時不時掀起熱潮，台灣街頭有ママソ（mamaso）讓人體驗尋寶的樂趣，瑞典的匿名鼠（Anonymouse）從街頭進入博物館。

學生宿舍（Hasselnotion Student's House）於Skissernas博物館展出。（美聯社提供）

被瑞典媒體稱為「Banksy Mouse」的匿名鼠（Anonymouse），從2016年開始行動，在瑞典裝設膝蓋高度以下的微型住宅與商店，像是一群老鼠開了小餐館和唱片行，隨後甚至拓展到英國與加拿大等。作品除了署名為「Anonymouse」，無人知曉背後創作者是誰。

請繼續往下閱讀...

街頭微型藝術匿名鼠（Anonymouse）由艾琳．韋斯特霍爾姆（Elin Westerholm）與盧普斯．奈森（Lupus Nensén）兩位瑞典藝術家組成。（美聯社提供）

今年終於揭開街頭藝術家的身分之謎。他們是艾琳．韋斯特霍爾姆（Elin Westerholm）與盧普斯．奈森（Lupus Nensén），兩位瑞典藝術家都在影視行業從事道具與布景製作。

這個創意源於2016年，他們在巴黎蒙馬特旅行，受到新藝術運動（Art Nouveau）啟發。第一件作品花了6個月建造，並於某個夜晚安裝於馬爾默的街道（Bergsgatan in Malmö）。韋斯特霍爾姆笑說：「我們遊戲的一部分，就是把看似蠢蠢的點子當真來做。」

唱片行（Ricotta Record）於Skissernas博物館展出。（美聯社提供）

唱片行櫥窗可見致敬天命真女（destiny's child）的天命起司（destiny's cheese）等小彩蛋。（美聯社提供）

「最美好的部分，是為孩子們建造一個世界。」奈森表示，看見一位70歲的長者拄著拐杖走過來，其他人幫他蹲下來觀賞作品，真的會喚醒大家內心的童心。

揭曉身分後，韋斯特霍爾姆與奈森宣布他們的「鼠界建築」將告一段落，這個曾風靡全球的街頭藝術計畫正式結束。至於他們真的從此不再創作？韋斯特霍爾姆回應：「我們無法保證什麼，誰知道呢？」

藥局（Cicada Pharmacy）於Skissernas博物館展出。（美聯社提供）

策展人艾米爾．尼爾松（Emil Nilsson）表示：「這些作品藏得很好，不在你期望會看到藝術的地方出現。希望參觀者在尋找這些微型世界的過程中，能感受到冒險的樂趣。」展覽展示6個裝設在街頭的微型世界，以及設計草圖與準備工作。展期至8月24日，詳詢Skissernas博物館官網（https://skissernasmuseum.se/en/exhibitions/anonymouse/）。

艾琳．韋斯特霍爾姆（Elin Westerholm，右）與盧普斯．奈森（Lupus Nensén，左）為匿名鼠（Anonymouse）的兩位成員。（美聯社提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法