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中原文創園區暑假推出「再製實驗室：插畫藝術特展」

2025/07/03 22:11

桃園市中原文創園區推出「再製實驗室：插畫藝術特展」，邀請6位背景的創作者共同展出105件作品。（中原文創園區提供）桃園市中原文創園區推出「再製實驗室：插畫藝術特展」，邀請6位背景的創作者共同展出105件作品。（中原文創園區提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕暑假何處去？桃園市中原文創園區今（3）日起至24日推出「再製實驗室：插畫藝術特展」，由6位來自不同背景的創作者TＫ、王美元、何佳樺、呂志文、黃子彥與Kevin Sees共同展出105件作品，涵蓋平面、立體與聲音藝術等創作，並利用多元的創作媒材，打造一場穿梭於童話、歷史與當代文化的實驗特展。

「再製實驗室：插畫藝術特展」，邀請6位背景的創作者共同展出105件作品。（中原文創園區提供）「再製實驗室：插畫藝術特展」，邀請6位背景的創作者共同展出105件作品。（中原文創園區提供）　

中原文創園區總監游冉琪表示，此次展覽以「再製實驗室」為名，象徵藝術的重組與再定義。從童話故事、歷史敘事到動漫與影視角色，每一幅作品都經過藝術家個人視角的解構與再創，加入多元文化與當代思維，在插畫藝術中開啟全新宇宙。創作媒材豐富多樣，包含油畫、壓克力、水彩、數位噴印、3D 列印、樹脂與陶藝等，充分展現藝術家對插畫語彙的探索與延伸。

「再製實驗室：插畫藝術特展」，邀請6位背景的創作者共同展出105件作品。（中原文創園區提供）「再製實驗室：插畫藝術特展」，邀請6位背景的創作者共同展出105件作品。（中原文創園區提供）

創作靈感來自多部經典童話與現代流行作品，包括「綠野仙蹤」、「愛麗絲夢遊仙境」、電影「死侍」、「真善美」，遊戲角色「瑪利歐」以及日本戰國武士等，讓觀眾在熟悉與陌生之間，產生豐富的文化連結與對話；每件作品都承載著「集體的回聲」，傳遞出「創作不曾離開，只是轉了個彎」的深刻意涵。

「再製實驗室：插畫藝術特展」，邀請6位背景的創作者共同展出105件作品。（中原文創園區提供）「再製實驗室：插畫藝術特展」，邀請6位背景的創作者共同展出105件作品。（中原文創園區提供）　

參出期間的13日下午2至4點舉辦「再製分享會與工作坊」，邀請參展藝術家與觀眾面對面交流，分享創作與現實的熱血故事。

游冉琪說，中原文創園區過去曾多次推出插畫主題展覽，廣受藝文愛好者與親子家庭的喜愛，此次特展聚焦「再製」的核心概念，從藝術的再創、再編與再定義出發，呈現創作者在日常工作、家庭責任與社會角色中轉換，交織出獨特的創意能量。

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