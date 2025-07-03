自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

山形閣與日本KAMEYA HOTEL今（3）日結盟 譜寫台日溫泉飯店體驗新篇章

2025/07/03 22:14

山形閣與日本KAMEYA HOTEL今（3）日舉行結盟儀式，左起日本台灣交流協會台北事務所副代表服部崇、株式會社龜屋代表取締役社長阿部公德、山形閣董事長廖炳燿、山形閣創辦人廖東漢。（山形閣提供）山形閣與日本KAMEYA HOTEL今（3）日舉行結盟儀式，左起日本台灣交流協會台北事務所副代表服部崇、株式會社龜屋代表取締役社長阿部公德、山形閣董事長廖炳燿、山形閣創辦人廖東漢。（山形閣提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕台日民間交流美事又一樁！位於宜蘭礁溪的山形閣Yamagata Kaku Hotel & SPA，今（3）日與日本山形縣鶴岡市的百年溫泉名宿KAMEYA HOTEL（龜屋）簽訂姐妹飯店合作協議，今後彼此將攜手推廣台日溫泉觀光，致力提供給所有旅客完善服務，如同山形閣董事長廖炳燿強調，兩造的跨國合作將為客人創造完整的自然體驗──遊客可以在KAMEYA HOTEL西岸欣賞日本海美麗夕陽，然後來到山形閣東岸迎接太平洋的壯麗日出，這不只是地理位置的巧合，更象徵著兩個飯店攜手為客人創造從日落到日出的完美旅程。

山形閣與日本山形縣結緣頗深，飯店自2020年起舉辦山形祭，連5年將山形縣代表的慶典花笠祭帶給台灣客人。（記者周幸叡攝）山形閣與日本山形縣結緣頗深，飯店自2020年起舉辦山形祭，連5年將山形縣代表的慶典花笠祭帶給台灣客人。（記者周幸叡攝）

隸屬福泰飯店集團的山形閣於2018年開業，從飯店名至飯店建築格局等，都和山形縣結緣；創辦人廖東漢及董事長廖炳燿，分別擔任日本山形縣觀光大使與山形縣鶴岡市觀光大使，長年推動台日雙方旅遊與文化交流，飯店自2020年起舉辦山形祭，連5年將山形縣代表的慶典花笠祭帶給台灣客人。而創立於1813年的龜屋，是曾接待過天皇的山形代表性溫泉旅館，經過多年改裝，於2024年4月煥然變身成KAMEYA HOTEL，標榜「為人生帶來溫暖」，房客可於房內眺望壯闊日本海、浸泡著名湯野濱溫泉、品味當地「庄內美食及銘酒」。

山形閣表示，為慶祝本次結盟，雙方將聯合推出「海空一景」跨國住房優惠專案，讓旅客能夠一次體驗台、日兩地的溫泉魅力，以超值價格入住台灣礁溪與日本鶴岡的頂級溫泉飯店，感受兩地獨特的溫泉風情與沉浸於兩地獨具魅力的溫泉文化，開啟一場跨越國境的身心療癒之旅。更多相關內容詳詢山形閣官網、KAMEYA HOTEL官網。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應