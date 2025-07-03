山形閣與日本KAMEYA HOTEL今（3）日結盟 譜寫台日溫泉飯店體驗新篇章

山形閣與日本KAMEYA HOTEL今（3）日舉行結盟儀式，左起日本台灣交流協會台北事務所副代表服部崇、株式會社龜屋代表取締役社長阿部公德、山形閣董事長廖炳燿、山形閣創辦人廖東漢。（山形閣提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕台日民間交流美事又一樁！位於宜蘭礁溪的山形閣Yamagata Kaku Hotel & SPA，今（3）日與日本山形縣鶴岡市的百年溫泉名宿KAMEYA HOTEL（龜屋）簽訂姐妹飯店合作協議，今後彼此將攜手推廣台日溫泉觀光，致力提供給所有旅客完善服務，如同山形閣董事長廖炳燿強調，兩造的跨國合作將為客人創造完整的自然體驗──遊客可以在KAMEYA HOTEL西岸欣賞日本海美麗夕陽，然後來到山形閣東岸迎接太平洋的壯麗日出，這不只是地理位置的巧合，更象徵著兩個飯店攜手為客人創造從日落到日出的完美旅程。

山形閣與日本山形縣結緣頗深，飯店自2020年起舉辦山形祭，連5年將山形縣代表的慶典花笠祭帶給台灣客人。（記者周幸叡攝）

隸屬福泰飯店集團的山形閣於2018年開業，從飯店名至飯店建築格局等，都和山形縣結緣；創辦人廖東漢及董事長廖炳燿，分別擔任日本山形縣觀光大使與山形縣鶴岡市觀光大使，長年推動台日雙方旅遊與文化交流，飯店自2020年起舉辦山形祭，連5年將山形縣代表的慶典花笠祭帶給台灣客人。而創立於1813年的龜屋，是曾接待過天皇的山形代表性溫泉旅館，經過多年改裝，於2024年4月煥然變身成KAMEYA HOTEL，標榜「為人生帶來溫暖」，房客可於房內眺望壯闊日本海、浸泡著名湯野濱溫泉、品味當地「庄內美食及銘酒」。

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山形閣表示，為慶祝本次結盟，雙方將聯合推出「海空一景」跨國住房優惠專案，讓旅客能夠一次體驗台、日兩地的溫泉魅力，以超值價格入住台灣礁溪與日本鶴岡的頂級溫泉飯店，感受兩地獨特的溫泉風情與沉浸於兩地獨具魅力的溫泉文化，開啟一場跨越國境的身心療癒之旅。更多相關內容詳詢山形閣官網、KAMEYA HOTEL官網。

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