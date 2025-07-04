故宮南院無人機水舞預演 大骷髏、貓人現身

巨大的骷髏現身。（故宮南院提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕暑假旅遊旺季到來，國立故宮博物院南部院區推出水舞、燈光展演，7月5日晚上7點30分將結合無人機進行「江戶浮世之美」展演，昨晚先行預演，日本浮世繪師歌川國芳經典畫作〈相馬的古內裏〉中的巨大骷髏，還有〈流行猫戲圖〉裡的貓人現身在天空，讓搶先前往觀看的民眾驚呼連連，直說太美了。

日本浮世繪的畫作。（故宮南院提供）

故宮南院在夏季規畫水舞燈光展演與無人機群飛，加上光環境設計，為觀眾帶來夜間藝術體驗，今年逢故宮百年院慶，水舞展演以「文化之眼」為概念，明晚以「江戶浮世之美」為主題結合無人機表演。

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有趣的貓人。（故宮南院提供）

歌川國芳的經典畫作〈相馬的古內裏〉中主角瀧夜姬施展幻術，召喚出一具巨大的骷髏妖怪，巨大骷髏由無人機呈現，於故宮南院主建築之巔登場；葛飾北齋的作品〈富嶽三十六景 ：神奈川沖浪裏〉、故宮典藏文物「福祿壽葫蘆瓶」及書法家王羲之〈平安何如奉橘三帖〉中的書法字「平安」等也一一呈現，相當震撼。

王羲之的書法字。（故宮南院提供）

故宮南院表示，水舞及燈光展演在至善湖水域登場，至10月12日，期間每週二至週日的演出時間為6月至8月下午4點30分至晚上9點30分，9月至10月下午4點至晚上9點，每15分鐘展演一場，一天共計20場展演，10月6日週一逢中秋節加演。

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