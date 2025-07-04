自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

紙風車獲首屆台北戲劇獎特別貢獻獎 頒獎典禮7月7日登場

2025/07/04 09:14

紙風車368藝術工程-永續啟航演出現場，小朋友與大型氣球人偶同歡。 （紙風車文教基金會提供）紙風車368藝術工程-永續啟航演出現場，小朋友與大型氣球人偶同歡。 （紙風車文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府主辦的第1屆台北戲劇獎，將於7月7日在台北表演藝術中心舉行。文化局今（4）日公布首屆「特別貢獻獎」得主，由深耕兒童劇場長達32年的紙風車文教基金會獲此殊榮，表彰其對台灣戲劇美學普及與公民文化推動的貢獻。

台北市文化局表示，紙風車自1992年成立以來，已創作312齣戲劇，演出6,608場，累計超過1,475萬名觀眾。從早期以《十二生肖系列》、《巫頂》等兒童劇稱霸劇院票房，到2006年發起《319鄉村兒童藝術工程》，再到2013年推動《368鄉鎮市區兒童藝術工程》，走遍全台帶戲給孩子看，讓藝術深入社區與偏鄉，累積超過17萬筆小額捐款與萬人志工參與，成為全台劇場公共參與的重要象徵。

紙風車藝術卡車開往沿海鄉鎮演出，用藝術奔馳台灣的每一條山海之路，將劇場帶進偏鄉，打造流動的文化舞台。。 （紙風車文教基金會提供）紙風車藝術卡車開往沿海鄉鎮演出，用藝術奔馳台灣的每一條山海之路，將劇場帶進偏鄉，打造流動的文化舞台。。 （紙風車文教基金會提供）

此外，紙風車也發展《台灣鄉村卡車藝術工程》與《青少年反毒戲劇工程》，深入799所國中與241所國小，建構藝術與社會議題的對話機制。更承接紅樓經營、主辦各類大型活動，擴展劇場的社會參與層次。

文化局表示，特別貢獻獎除了由看戲觀察團提名，也開放社會大眾推薦，藉由不同的角度，凸顯劇場反映社會的價值，表揚對臺灣當代戲劇劇場有特殊貢獻及成就之個人或組織，透過獎項頒發，讓每個劇場從業人員都有機會展現自我，獲得應有的肯定和光榮。

首屆台北戲劇獎典禮將於7月7日登場，典禮前自17時30分起舉行「聚光大道」紅毯儀式。由黃迪揚主持，並邀請王小棣、吳念真、蔡明亮、梁志民、陳建騏等跨領域藝術家擔任頒獎人。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應