紙風車獲首屆台北戲劇獎特別貢獻獎 頒獎典禮7月7日登場

紙風車368藝術工程-永續啟航演出現場，小朋友與大型氣球人偶同歡。 （紙風車文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府主辦的第1屆台北戲劇獎，將於7月7日在台北表演藝術中心舉行。文化局今（4）日公布首屆「特別貢獻獎」得主，由深耕兒童劇場長達32年的紙風車文教基金會獲此殊榮，表彰其對台灣戲劇美學普及與公民文化推動的貢獻。

台北市文化局表示，紙風車自1992年成立以來，已創作312齣戲劇，演出6,608場，累計超過1,475萬名觀眾。從早期以《十二生肖系列》、《巫頂》等兒童劇稱霸劇院票房，到2006年發起《319鄉村兒童藝術工程》，再到2013年推動《368鄉鎮市區兒童藝術工程》，走遍全台帶戲給孩子看，讓藝術深入社區與偏鄉，累積超過17萬筆小額捐款與萬人志工參與，成為全台劇場公共參與的重要象徵。

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紙風車藝術卡車開往沿海鄉鎮演出，用藝術奔馳台灣的每一條山海之路，將劇場帶進偏鄉，打造流動的文化舞台。。 （紙風車文教基金會提供）

此外，紙風車也發展《台灣鄉村卡車藝術工程》與《青少年反毒戲劇工程》，深入799所國中與241所國小，建構藝術與社會議題的對話機制。更承接紅樓經營、主辦各類大型活動，擴展劇場的社會參與層次。

文化局表示，特別貢獻獎除了由看戲觀察團提名，也開放社會大眾推薦，藉由不同的角度，凸顯劇場反映社會的價值，表揚對臺灣當代戲劇劇場有特殊貢獻及成就之個人或組織，透過獎項頒發，讓每個劇場從業人員都有機會展現自我，獲得應有的肯定和光榮。

首屆台北戲劇獎典禮將於7月7日登場，典禮前自17時30分起舉行「聚光大道」紅毯儀式。由黃迪揚主持，並邀請王小棣、吳念真、蔡明亮、梁志民、陳建騏等跨領域藝術家擔任頒獎人。

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